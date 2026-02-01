リーグ・アン 25/26の第21節 ルアーブルとストラスブールの試合が、2月9日01:15にスタッド・オセアンにて行われた。

ルアーブルはソフィアン・ブファル（MF）、イッサ・スーメレ（FW）、ラスール・ヌジャイ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するストラスブールはホアキン・パニチェッリ（FW）、マーシャル・ゴドウ（MF）、フリオ・エンシソ（FW）らが先発に名を連ねた。

26分に試合が動く。ルアーブルのソフィアン・ブファル（MF）のアシストからステファン・ザガドゥ（DF）がヘディングシュートを決めてルアーブルが先制。

29分にストラスブールのイスメン・ドゥクーレ（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

33分、ストラスブールが選手交代を行う。ジュニオール・ムワンガ（MF）からアンドリュー・オモバミドール（DF）に交代した。

36分ストラスブールが同点に追いつく。マーシャル・ゴドウ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

54分ルアーブルが逆転。アロウナ・サンガンテ（DF）のアシストからイッサ・スーメレ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ルアーブルが2-1で勝利した。

なお、ルアーブルは74分にリュカ・グルナ（DF）、85分にイッサ・スーメレ（FW）に、またストラスブールは32分にベン・チルウェル（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-09 03:20:43 更新