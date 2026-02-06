衆院選では、主要政党がそろって消費税減税を訴えた。

自民党は初めて衆院選公約で消費税減税を掲げ、高市首相は超党派による「国民会議」で実現に向けた制度設計を進めることに意欲を示してきた。ただ、課題は多く、自民内に慎重論も根強くあるのが現状だ。

自民と日本維新の会は衆院選公約に、食料品について「２年間に限り消費税の対象としないことについて検討を加速する」と明記した。中道改革連合が、今秋から恒久的な食料品消費税ゼロを実現すると主張したため、足並みをそろえ、争点化を避ける狙いがあった。

就任前から消費税減税を唱えたこともあった首相は、衆院解散を表明した記者会見で「悲願」と表現した。公示直前の討論会では２０２６年度中の実現を目指すと宣言するなど、前のめりな姿勢が目立った。

もっとも、財政悪化への警戒感から債券市場で金利が上昇したことなどに配慮し、首相は選挙戦中の演説では消費税減税に触れなかった。８日夜のＴＢＳ番組では「何もできないよりはやった方がいいと私は確信している」と述べたが、時期など踏み込んだ発言はしなかった。課題の多さを踏まえた党内の慎重論にも配慮したとみられる。

消費税は社会保障の財源となっており、食料品の税率をゼロとすれば、年約５兆円の税収減が見込まれる。代替財源を確保できなければ、財政への懸念が強まり、金利上昇を招く可能性がある。減税効果でみても、低所得者よりも支出の多い高所得者に恩恵が大きくなる。

首相は、減税と現金給付を組み合わせる「給付付き税額控除」導入を目指す方針だ。政府・自民内では、消費税減税をそれまでのつなぎ措置とみなしているが、一度下げた税率を戻す際は「増税」となり、政治的なハードルは高くなる。

首相が課題を克服する道筋を示し、自民内での合意形成を図れるかは見通せない。消費税減税を唱えた野党各党も具体策では違いが目立ち、国民会議での意見集約が難航する可能性もある。