エールディヴィジ 25/26の第22節 フローニンゲンとPSVの試合が、2月9日00:45にユーロボルグにて行われた。

フローニンゲンはトム・ファンベルゲン（FW）、ヨルフ・スフレーダース（MF）、ユネス・タハ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するPSVはイバン・ペリシッチ（FW）、フース・ティル（MF）、エスミール・バジャラクタレビッチ（MF）らが先発に名を連ねた。

17分に試合が動く。フローニンゲンのユネス・タハ（MF）がゴールを決めてフローニンゲンが先制。

ここで前半が終了。1-0とフローニンゲンがリードしてハーフタイムを迎えた。

59分、PSVは同時に2人を交代。エスミール・バジャラクタレビッチ（MF）、アルマンド・オビスポ（DF）に代わりデニス・マン（FW）、ヤレク・ガシオロウスキ（DF）がピッチに入る。

65分PSVが同点に追いつく。マウロ・ジュニオール（MF）のアシストからイスマエル・サイバリ（MF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに76分PSVが逆転。デニス・マン（FW）のアシストからデニス・マン（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、PSVが1-2で勝利した。

なお、フローニンゲンは47分にタイホ・ラント（MF）に、またPSVは59分にパウル・ワナー（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-09 02:50:55 更新