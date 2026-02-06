与党として初めて衆院選に臨んだ日本維新の会は、２０２４年の前回選で獲得した「３８議席」以上を目標に掲げたが、本拠地・大阪以外では伸び悩んだ。

維新は自民党と原則、選挙区調整を行わず、擁立した８７選挙区のうち８５選挙区で自民と候補が競合した。与党として期待できる業界団体の支援は自民候補に回りがちで、多くの維新候補は厳しい戦いを強いられた。前回選は全勝だった大阪府内の１９小選挙区についても、自民に１敗を喫した。

公約も自民との連立合意に基づく政策が多く、維新候補は差別化に苦しんだ。高市首相の人気を踏まえ、維新は「高市改革を前に進める。維新がアクセル役を果たす」と訴えたが、有権者への浸透は限定的だった。

維新の吉村代表は看板政策の「大阪都構想」について、３度目の挑戦の是非を問う大阪府知事と大阪市長の「出直しダブル選」を仕掛けた。衆院選との相乗効果も期待したが、全国的な波及効果はなかった。

吉村氏は８日夜の記者会見で「高市さんの風に吹き飛ばされてもおかしくない中、非常に厳しく難しい選挙だった」と語った。維新は今後、連立内で、いかに発言力を確保していくのかという課題にも直面する。