海外メディアは衆院選の開票状況について、「与党が圧勝」と一斉に伝え、高い関心を示した。

米紙ニューヨーク・タイムズは与党が圧勝するとの見通しを踏まえ、「日本の軍事、経済、外交政策を劇的に変える可能性のある政策を実施する準備が整った」と指摘し、喫緊の課題として物価高対応や対中関係、米国が同盟国に求める防衛費増額を挙げた。

また、米ブルームバーグ通信は、過去に長期政権を築いた安倍晋三元首相や小泉純一郎元首相らを挙げ「高市首相は過去の伝説的な首相と肩を並べる存在となるだろう」と報じた。

英公共放送ＢＢＣは、首相が「明確な国民の支持を得ようとしている」と報じた。ロイター通信は「中国に対抗するための防衛力強化を加速させる可能性がある」と指摘した。

韓国紙・朝鮮日報は、「安倍政権に劣らない強い政権へと生まれ変わる見通しだ。長期政権になる可能性が高まった」と伝えた。東亜日報は「日本社会の保守色が一層濃くなったとの分析が出ている」と報じた。

中国国営新華社通信は日本メディアの出口調査の報道を引用し、衆院選で自民、維新の与党が過半数の議席を獲得する見込みだと速報した。首相の台湾有事を巡る国会答弁以降、対日姿勢を硬化させている中国は、今回の選挙を注視してきた。