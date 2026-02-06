◆ミラノ五輪 ノルディックスキー・ジャンプ

【バルディフィエメ（イタリア）８日＝松末守司】 ７日（日本時間８日）のノルディックスキー女子個人ノーマルヒルで１３位だった高梨沙羅（クラレ）が、丸山希（北野建設）とともに混合団体のメンバーに選出された。

公式練習では１回目に９８メートル、２回目に９８・５メートルを飛び、多くの選手が出なかったとはいえ、２本ともにトップの飛距離。今五輪初戦のノーマルヒルから調子を上げてきている。「昨日の１本目は硬さがでていたとアドバイスをいただいたので、そこを２本目はスムーズに飛べていたんですけど、それが継続してできるかというところで、練習で２本飛んでみてスムーズさを出ていたと思うし、よりアプローチからテークオフまでがナチュラルにというか、スムーズさを出せるようになった感覚なので空中もうまくつなげられた」と手応えを口にする。

練習後、金城芳樹ヘッドコーチから混合団体の女子のメンバーが発表された。飛ぶ順番も３番手に決定。２２年北京五輪の同種目でスーツの規定違反で失格した雪辱の舞台が用意された。「選手であっても応援する側であっても、一緒のチームであることは変わりないので、みんなで戦っている感覚。ただ、役割が違うだけ。どのポジションでも力になれるように頑張りたい」と気持ちを高めていた。