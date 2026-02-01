プロ・リーグ 25/26の第24節 サンジロワーズとラ・ルビエールの試合が、2月9日00:00にスタッド・ジョゼフ・マリアンにて行われた。

サンジロワーズはギリェルモ（FW）、プロミス・アキンペル（FW）、ラウール・フロルツ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラ・ルビエールはパプムサ・フォール（FW）、ジェリー・アフリイェ（FW）、オーウェン・メイズ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の5分に試合が動く。ラ・ルビエールのジェリー・アフリイェ（FW）がゴールを決めてラ・ルビエールが先制。

しかし、45+2分サンジロワーズが同点に追いつく。ロブ・スクーフス（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

ラ・ルビエールは後半の頭から選手交代。ジブリル・ラメゴ（DF）からワガネ・フェイ（DF）に交代した。

60分、サンジロワーズは同時に2人を交代。ベスフォルト・ゼネリ（FW）、ラウール・フロルツ（FW）に代わりアヌアル・アイトエルハジ（MF）、モハメド・フセイニ（FW）がピッチに入る。

63分、ラ・ルビエールが選手交代を行う。ティエリ・ルトンダ（DF）からサミュエル・グレット（MF）に交代した。

76分、ラ・ルビエールは同時に2人を交代。ジェリー・アフリイェ（FW）、オーウェン・メイズ（MF）に代わりクリスチャン・マカテ（FW）、マジード・アシメル（MF）がピッチに入る。

80分、サンジロワーズは同時に2人を交代。ロブ・スクーフス（MF）、プロミス・アキンペル（FW）に代わりアデム・ゾルガン（MF）、Biondic Mateo（FW）がピッチに入る。

その直後の82分サンジロワーズが逆転。Biondic Mateo（FW）のアシストからギリェルモ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後もラ・ルビエールの選手交代が行われたがそのまま試合終了。サンジロワーズが2-1で勝利した。

なお、サンジロワーズは54分にルイス・パトリス（DF）、83分にギリェルモ（FW）、90分にケビン・マックアリスター（DF）、90+3分にカミエル・バンデペール（MF）に、またラ・ルビエールは70分にジェリー・アフリイェ（FW）、82分にパプムサ・フォール（FW）、90+1分にジョルディ・リオンゴラ（MF）、90+5分にマジード・アシメル（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-09 02:10:54 更新