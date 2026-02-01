ラ・リーガ 25/26の第23節 ビルバオとレバンテの試合が、2月9日00:15にサン・マメスにて行われた。

ビルバオはイニャキ・ウィリアムス（FW）、ニコ・ウィリアムズ（FW）、ゴルカ・グルセタ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレバンテはエタ・エヨング（MF）、イバン・ロメロ（FW）、カルロス・アルバレス（MF）らが先発に名を連ねた。

17分にレバンテのアラン・マトゥロ（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

29分に試合が動く。ビルバオのイニゴ・ルイス・デ ガラレタ（MF）のアシストからゴルカ・グルセタ（FW）がヘディングシュートを決めてビルバオが先制。

さらに34分ビルバオが追加点。イニャキ・ウィリアムス（FW）のアシストからゴルカ・グルセタ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

39分、ビルバオが選手交代を行う。ユーリ・ベルチチェ（DF）からアダマ・ボイロ（DF）に交代した。

ここで前半が終了。2-0とビルバオがリードしてハーフタイムを迎えた。

レバンテは後半の頭から選手交代。カルロス・アルバレス（MF）からケルビン・アリアーガ（MF）に交代した。

62分、ビルバオは同時に2人を交代。ゴルカ・グルセタ（FW）、ミケル・ハウレギサール（MF）に代わりロベルト・ナバーロ（FW）、アレハンドロ・レゴ（MF）がピッチに入る。

65分、レバンテは同時に3人を交代。アドリアン・デラフェンテ（DF）、パブロ・マルティネス（MF）、イバン・ロメロ（FW）に代わりウナイ・エルヘサバル（DF）、ホンアンデル・オラサガスティ（MF）、カルロス・エスピ（FW）がピッチに入る。

76分、ビルバオは同時に2人を交代。ニコ・ウィリアムズ（FW）、イニゴ・ルイス・デ ガラレタ（MF）に代わりSanchez Camilo Selton Sued（MF）、ウナイ・ゴメス（MF）がピッチに入る。

81分、レバンテが選手交代を行う。ユーゴ・ラグーバー（MF）からイケル・ロサーダ（FW）に交代した。

その直後の81分、レバンテのウナイ・エルヘサバル（DF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

しかし、86分ビルバオに貴重な追加点が入る。Sanchez Camilo Selton Sued（MF）のアシストからニコ・セラーノ（FW）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

だが、90+4分、レバンテのホンアンデル・オラサガスティ（MF）がゴールを決めて3-2と1点差に迫る。

90+8分、レバンテが選手交代を行う。ケルビン・アリアーガ（MF）に代わりパコ・コルテス（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

90+9分、ビルバオが選手交代を行う。ニコ・セラーノ（FW）からイニゴ・レクエ（DF）に交代した。

その直後の90+9分ビルバオに貴重な追加点が入る。イニャキ・ウィリアムス（FW）のアシストからロベルト・ナバーロ（FW）がゴールを決めて4-2。2点差に広げる。

そのまま試合終了。ビルバオが4-2で勝利した。

なお、ビルバオは66分にアイトール・パレデス（DF）、89分にアレハンドロ・レゴ（MF）に、またレバンテは77分にジェレミー・トルヤン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

