ラ・リーガ 25/26の第23節 セビリアとジローナの試合が、2月9日00:15にラモン・サンチェス・ピスフアンにて行われた。

セビリアはニエル・モペー（FW）、アコル・アダムズ（FW）、バティスタ・メンディ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジローナはブラディスラフ・バナト（FW）、ブライアン・ジル（MF）、トマ・レマル（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の2分に試合が動く。ジローナのウーゴ・リンコン（DF）のアシストからトマ・レマル（MF）がゴールを決めてジローナが先制。

ここで前半が終了。0-1とジローナがリードしてハーフタイムを迎えた。

ジローナは後半の頭から選手交代。ブラディスラフ・バナト（FW）からクラウディオ・エチェベリ（MF）に交代した。

46分、セビリアは同時に3人を交代。ホセ・カルモナ（DF）、ジェラール・フェルナンデス（FW）、セサル・アスピリクエタ（DF）に代わりフアンル・サンチェス（DF）、チデラ・エジュケ（FW）、オソ（MF）がピッチに入る。

56分、ジローナが選手交代を行う。フラン・ベルトラン（MF）からアクセル・ビツェル（MF）に交代した。

63分、セビリアが選手交代を行う。バティスタ・メンディ（MF）からジブリル・ソウ（MF）に交代した。

74分、ジローナは同時に2人を交代。ブライアン・ジル（MF）、トマ・レマル（MF）に代わりジョエル・ロカ（FW）、アレハンドロ・フランセス（DF）がピッチに入る。

74分、セビリアが選手交代を行う。アコル・アダムズ（FW）からアレクシス・サンチェス（FW）に交代した。

後半終了間際の90+2分セビリアが同点に追いつく。キケ・サラス（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後もジローナの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、セビリアは21分にホセ・カルモナ（DF）、90+6分にガブリエル・スアソ（DF）に、またジローナは53分にクラウディオ・エチェベリ（MF）、87分にパウロ・ガッサニーガ（GK）、90+2分にイバン・マルティン（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-09 02:20:24 更新