中道改革連合は比例選で、公明党出身者を優遇し、全国１１ブロックの名簿の上位に登載した。

立憲民主党出身者が小選挙区で苦戦する中、公明出身者の多くが比例選で当選を重ねた。

中道改革の公示前勢力１６７議席のうち、公明出身者は２１議席だった。中道改革は、新人らを含む公明出身の計２８人を比例選単独で擁立した。全１１ブロックで名簿１位を占めたほか、立民出身者よりも上位に登載され、公示前を上回った。

公明は中道改革の結党にあわせ、比例選で確実に議席を積み上げることに注力し、小選挙区選から撤退した。自公政権時代とは異なり、自民党の応援が見込めないためで、代わりに立民出身者の支援に回った。

公明出身で２０２４年衆院選の小選挙区選で当選した斉藤共同代表、赤羽一嘉副代表、岡本共同政調会長の３氏はそれぞれ中国、近畿、東京ブロックの１位に、中野共同幹事長も近畿ブロック２位で処遇された。

これに伴い、立民出身者は比例選での復活当選のハードルが上がる格好となった。中道改革は選挙区で前議員の落選が相次ぎ、公示前から議席を大きく減らした。立民出身者から今後、不満が出る可能性がある。