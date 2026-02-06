◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽ノルディックスキー・ジャンプ

【バルディフィエメ（イタリア）８日＝松末守司】ノルディックスキー・ジャンプで、１０日（日本時間１１日）に行われる男女２人ずつで行われる混合団体の女子のメンバーが、公式練習後に発表された。

メンバーは７日（同８日）の女子個人ノーマルヒルで日本勢のメダル第１号となる銅メダルを獲得した丸山希（北野建設）、１８年平昌五輪銅メダリストで同１３位だった高梨沙羅（クラレ）の２人が選出された。女子の金城芳樹ヘッドコーチは「希と沙羅でいきます。試合と今日（公式練習）も含めた結果で沙羅を選ぶことを決めました。

直線のＷ杯ビリンゲン大会（ドイツ）では１番手高梨、３番手丸山だったが、今回は丸山がトップバッターに起用する。ビリンゲン大会後、男子の作山憲斗ヘッドコーチと相談し、「１番手で勢いをつけるためにもまずは丸山選手を。ちょっと嫌がっていたけどチームの戦略だからと言ったら『分かりました』と言っていたので大丈夫です」と話した。

丸山は２個目のメダル、高梨は前回２２年の北京五輪の同種目でスーツの規定違反で失格となった雪辱に挑む。

公式練習には丸山は参加しなかった。