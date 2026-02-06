愛知1区で当選を決めた、減税日本・ゆうこく連合の共同代表、河村たかし氏が、選挙事務所との中継で、今後の展望を語りました。恒例となっている「水かぶり」パフォーマンスから、高市総理人気の受け止め、そして野党連携の可能性などについて語りました。

恒例の「水かぶり」は氷入り

――当選おめでとうございます

河村氏「はい、サンキューベリーマッチ、ありがとう」

――先ほど、恒例の水をかぶるパフォーマンスも披露されました。真冬で少し心配でしたが。

河村氏「いやー、どえりゃー冷たかったですわ。背中から水が入ってまってよ」

――お湯にしなかったんですね

河村氏「いやいや、氷が入っとったがね、反対に」

――このあと温まっていただければなと思います

河村氏「いやいや、まあお風呂入ったでね、今は心はあったきゃあですよ」

「十字架を背負わさしていただいた」

――選挙戦について伺います。今回いつもの当選よりも一報が遅かったかと思いますが、苦戦されたんでしょうか

河村氏「まあ、なんかそういうこと言われますけどね、だいたい前回の9万5千票とほとんど同じぐらい、支持してもらっておりますんでね。そんなことよりも、こういう状況の中で河村たかしで名前を書いていただいたというのはね、これはまあ、どえりゃありがたいことだし。『河村さんほんとに総理になってちょうよ』という思いで、まあ私はキリスト教じゃないけれども、十字架をね、背中に背負わさしていただいたもんだというふうに思ってますけどね」

――総理というと、高市総理の人気はどう感じてらっしゃいましたか

河村氏「それはありますよ。まあ、まず笑顔がええし。それとその、なんか今度どっちを総理にするかいって悪いですけど、私も民主系におったんだけど、悪いけどこれ今立憲とかなんか一緒になったで言ってますけど、民主党いうのは消費税を上げないと言っとったやつを上げたんですよ、河村さんみたいにね、減税を貫いてって自分の収入を4億6千万も減らしてやってきた人間とまったく違うんですよ。それに対する市民のやっぱ怒りというか、みんな覚えてみえたということだと思いますよ。

「高市さんに勝てる首班の候補者を立てる」

――今後についても伺いたいんですが、選挙後は野党で連携するようなことが大事だという話もしていましたよね。合流ってことも視野に入れてるんでしょうか

河村氏「まあ合流いうか、これはまあ下手すると一人ぼっちになってまうわけでしょ。分かりやすいのは高市さんに勝てる首班の候補者を立てるいうことだね、やっぱり野党でやるんだったら。そっちを選んでもらうと」

――その対抗は誰なんですか。

河村氏「それは河村さんが一番ええでしょ、それは。と思いますけど。やっぱり選挙でご支援いただくいうことはそれだけでね、理解をもらうというのか、やっぱり裏切らないということですよ、大事なことは公約を守ると」

野党をまとめることができるのか

――河村さんを対立候補にしたいって思いはよく分かるんですけど、それに向かった具体的な政策とか戦略っていうのは何かお持ちなんですか

河村氏「政策言っとるがね、わししょっちゅう、財政法4条と地財法5条を変えないといかんと」

――今高市さんも減税って言い始めてるじゃないですか

河村氏「減税言っとるけど基本のところが分かってないじゃないの。財政法4条と地財法5条によって、役所はいわゆる税金で基本的にやると書いてあるわけですよ。そこを変えないと銀行にものすごい金が余っとるんであって、アメリカはそんなものありませんから、そんな法律は」

――野党はまとめることができるんですか、河村さん

河村氏「挑戦してくよりしょうがねえがね。真実を言ってリアリズムの世界の中で。ほんでやっとるんだかね」

（メ～テレ「ドデスカ選挙 衆院選2026」より）