中道の野田共同代表は自身の責任について問われ、「すべては結果責任であり代表の責任は極めて大きい。万死に値する大きな責任だ。それを踏まえて9日役員会に臨みたい」と述べ、辞任する考えを示唆しました。

中道改革連合の開票センターから、日本テレビ政治部野党キャップの黒島秀佳記者がお伝えします。

中道の開票センターでは、先ほどまで野田・斉藤共同代表の会見が行われていました。

通常であれば、バラの花が付けられた候補者名のパネルをバックにするところですが、急きょ予定を変更し花付けが行われなかったので、異例の白いバックでの会見となりました。

会見では、選挙の結果について野田・斉藤両共同代表ともに、「痛恨の極み」と語り、野田代表は自らの責任について「万死に値する大きな責任」とも話しました。その上で9日、役員会を開いて対応を協議すると明かしています。

また、会見の中で、今回の結果について、「最終盤に、なんとも言えない時代の空気にぐっと押された」と振り替える場面もありました。

──現場を取材する中では、今回、中道がこのような結果になったことには何が一番の理由だと思いますか？

党内からは、「合流という奇策に出たことが裏目に出た」などと話す議員もいました。特に立憲出身の議員は。公明党の支持母体が宗教法人であることを挙げて、「もともとの自分の支援者にも抵抗感があった」と振り返っています。

一方で、街頭で取材する中で、有権者の方から「もともと与党だったところと野党だったところが一緒になって、何がしたいのかわからない」などという声も聞き、超短期決戦で中道がどんな政策を実現したい党なのか、理解を広げられなかった状況を肌で感じることもありました。