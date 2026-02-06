ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】自民党が単独で「3分の2」にあたる310議席を得るのが確実 … 【速報】自民党が単独で「3分の2」にあたる310議席を得るのが確実 参議院で否決された法案を自民単独で衆議院で再可決可能に 【速報】自民党が単独で「3分の2」にあたる310議席を得るのが確実 参議院で否決された法案を自民単独で衆議院で再可決可能に 2026年2月9日 2時13分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 今回の衆院選で、自民党単独で定数の3分の2に当たる310議席を得ることが確実となりました。参議院が否決した法案を自民党単独で衆議院で再可決することができるようになります。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 上田, 老人ホーム, 仏壇, 置床工事, 在宅医療, 葬儀, 神事, 大船, 徳島, 神奈川