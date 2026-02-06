

香川1区 小川淳也さん（中道・前） 9日

香川1区で当選した小川淳也さん（中道・前）が支援者を前に当選の喜びを述べました。

「皆様本当にありがとうございました。できることなら額を床にめり込ませたいくらいの気持ちです。

これほど厳しく切ない選挙は、過去9回戦わせていただいた中で初めてだったと言っても過言ではありません。当初から、勝っても負けても数百票差ではないかと言われていましたが、本当にお一人お一人が、私の力の及ばないところでお声がけくださりました。全ての有権者の皆様に心より感謝申し上げます。

全国の惨状を目の当たりにすれば奇跡的な実現です。これまでにない難しい国会ですが、１つ１つの国会の動きが、国民生活から世界の平和まで深く関わっていくということを胸に刻みます。

私にとってこの奇跡的な任期は、政治活動上、集大成で最も大きな意味を持つ議席になることを確信しております。現状、どのような事情で若い人が現与党を支持しているのか謙虚に学びよく理解したいです。

人口の減少や超高齢化、エネルギーの輸入依存などの数々の構造問題について、力量や信頼感を持って構造問題に取り組めるかどうかが、この国の総理大臣に求められる資質です。日本国民はまだ本物のリーダーシップを見たことがないと思う。

少数の野党になりましたから、困難苦難を極める道になると思います。しかし、ここで奇跡的な議席を預かったので、日本国民がまだ手にしたことがない本物のリーダーシップをなんとしてでも作っていく。その中心で先頭に立つのが香川1区の小川淳也であるという心意気で、全てをこの任期にかけさせていただきます。

これまで以上に、厳しくご指導とご鞭撻を、また温かくお力添えしていただきますようお願い申し上げます。小川にご信任いただいた有権者の声になんとしてでも応えていきます」