2月8日に投開票が行われた衆議院選挙で、静岡県内8つの小選挙区すべてで自民党が議席を獲得しました。投票率は8日午後8時現在58.77%と、前回選を3.44ポイント上回っています。

【動画】静岡の8選挙区全てで自民党候補が当選 静岡4区に出馬の国民・田中健氏が比例復活【衆議院選挙2026】

静岡1区は自民党の前職・上川陽子氏が9回目の当選を決めました。

＜上川陽子氏＞

「心を一つに、短期決戦の極めて難しい戦いをご一緒していただきましたこと。当選の2文字は皆さまのご支援のおかげと、心から心から感謝申し上げます」

静岡2区は自民党の前職・井林辰憲氏が6回目の当選を決めました。

＜井林辰憲氏＞

「今だからこそ初心忘るべからず。辛かったときのことをしっかり胸に刻みながら、これからも国と地元のために一生懸命働かせていただきたいと思います」

静岡3区は自民党の新人・山本裕三氏が初めての当選を決めました。

＜山本裕三氏＞

「素直にそして感謝の気持ちを持って、謙虚に歩んでまいりたいと思っております。私はこの地域の代表ですから堂々と国会で皆さまの思いを届けてまいります」

静岡4区は自民党の前職・深沢陽一氏が4回目の当選を決めました。

＜深沢陽一氏＞

「今回は高市早苗総理に対して国民の皆さんが力強く応援いただき、またご期待をいただいていると思います。しっかりとお仕事で返していきたい」

静岡5区は自民党の前職・細野豪志さんが10回目の当選を決めました。

＜細野豪志氏＞

「私自身徹底的にこのおごりというものを排し、自戒をし、謙虚にこれからも政治に向き合ってまいりたいと思っておりますので、どうぞ皆さん今後ともよろしくお願い申し上げます」

静岡6区は自民党の前職・勝俣孝明氏が6回目の当選を決めました。

＜勝俣孝明氏＞

「雑草魂で頑張ってきました。何とか花が咲いてこの分厚い高い壁が乗り越えられた気がします。子どもたちがこの国に生まれて良かったな。そしてこのふるさとに生まれて良かったな。そう誇りに思っていただける日本を作ってまいります」

静岡7区は自民党の前職・城内実氏が8回目の当選を決めました。

＜城内実氏＞

「高市政権の一閣僚として他の野党の皆さんの小さな政党も含めてしっかりと声を拾い、高市政権を支えてまいる所存であります」

静岡8区は自民党の新人・稲葉大輔氏が初めての当選を決めました。

＜稲葉大輔氏＞

「明日から今まで以上に厳しくそして強く、皆さんの思いを稲葉大輔にぶつけていただきたいと思います。必ずその思いに応えられる仕事をさせていただきたいと思います」

また、静岡4区に出馬していた国民民主党の田中健氏が比例復活しました。

投票率は午後8時現在で58.77%と、前回選を3.44ポイント上回っています。

また、期日前投票の最終投票率は23.24%で、前回選に比べて3.79ポイント高くなりました。