中道改革連合の前職で当選12回の岡田克也氏が小選挙区で敗れました。岡田氏は比例に重複立候補をしておらず、落選が決まりました。政治ジャーナリスト青山氏と共同通信太田氏の見解は？

岡田さんは民主党政権で外務大臣を務めたほか、立憲民主党の幹事長を務めるなど、要職を歴任した重鎮です。自民党の元職、石原正敬さんが2回目の当選です。

濱田アナウンサー：「 岡田さんが敗れる、落選ということになりましたね」

政治ジャーナリスト青山和弘氏 ：「そうですね、やはり岡田さんが落選するというのは、もうこの中道改革連合にとっては計り知れないダメージですよね」

「公明党出身の斉藤共同代表は、これで、中道はバラバラにならないんだと、必ず参議院も地方議会も一緒になるって、この選挙特番でも言ってるようなんですけれども、立憲民主党側の見方とは多分違うと思うんですよ」

「やっぱり立憲民主党の議員からすると、なぜこのまま中道を続けなきゃいけないんだって不満が吹き出してくることは、これ確実で、やっぱり今後火種になるんじゃないかと思いますね、その一つの大きな試金石が、この岡田さんの落選だと思います」

濱田アナウンサー：「解党的出直しということになっていくんでしょうか」

青山氏：「やっぱり公明党からすると、この座組が崩れると、もう、小選挙区は全部引いちゃいましたし、じゃ次どうするんだってのは難しいと思うんです」

「それだけ、覚悟を決めて、来られたんだと思うんだけれども、これだけ国民からノーを突きつけられた中道を続けるかどうか、これ立憲側の見方とはね、まったく違ってくる可能性があるので、やはりこれはね、揉めると思います、はっきり言うと」

濱田アナ: 「それだけ太田さん、この重鎮の落選というのは大きいことですよね」

共同通信社編集委員・太田昌克氏：「理論的な支柱でもありますよね、岡田さんっていうのはね。リベラルな層で、その中で現実的な安全保障政策を模索しながら、なんといってもこの核軍縮とかですね、そういった被爆国・日本の外交を実は作ってきた人でもあった。すなわち、外政政策、外交政策の中心中の中心なんですよ」

「この方がいなくなったあと、むしろ私は中道の外政政策、外交政策がどうなってくのかっていうのがね、そこも非常に不安になりますね」

濱田アナ：「中道改革連合は今後どういうふうに入れ替わっていくんですか」

太田氏：「結果を見ないと分からないんですが、今、青山さんもおっしゃられたと思うんですけれども、やっぱりこれ、公明党とですね、これ、立憲出身の方は全然考え方が、この結果を見て違うと思うんですよね。 中にはこの合流は大失敗だと思ってらっしゃる立憲の方もおられるし、さきほど私お聞きした、その公明出身の今の中道の幹部はですね、我々は相当腹をくくってやってきたんだと、だからこれからも続けるんだってことをおっしゃってるんですよね」

「ここはまったく考え方が水と油ですから、これ今後どうなっていくか、今日の選挙結果を受けてということになっていくとは思いますけどもね」

青山氏「 これ一つはやっぱり立憲から出身の議員は、もう国民民主党に逆に近づいて、もう向こう側に行くっていうようなですね、ことも考えられると思うんですね。そういったことも含めて、やっぱガラガラポンに近くなるんじゃないかというふうに思いますね」

濱田アナ「 となると今後、その野党の再編っていうところがあるんじゃないかと」

青山氏「やっぱり今回ほんとリベラル勢力っていうのは壊滅状態になってますから、それをどう再編するかっていうのは非常に今後の政治にも大きな影響を与えると思います」

