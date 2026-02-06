広瀬建氏

8日に投票が行われた衆議院議員選挙で、出口調査やTOSの取材などの結果、大分2区は、自民党・前職の広瀬建氏が当選を確実としています。

大分２区はほかに、中道改革連合の前職・吉川元氏が立候補していて、与野党一騎打ちの戦いとなっていました。

広瀬氏は、広瀬勝貞前大分知事の次男で、高市内閣では農林水産政務官を務めています。

今回で当選2回目となります。

父の広瀬勝貞氏も

広瀬建氏

「皆様のおかげさまで、2期目、無事に議席を頂戴して国政で仕事をさせていただくということになりました。今日私がここにこうしておりますのも皆様のおかげです。

私が国政に飛び込んでから、この2年間、本当に大勢の方々に支えていただき、そして叱咤もいただきながら、今日こうして皆様とこの瞬間を共有できていること本当にありがとうと申し上げたいと思います。」

「2期目がいよいよ始まりますが初心を忘れずに、なぜこの自分が政治の世界に入ったかその気持ちを忘れずに、目の前の課題、将来の課題に向かってまた汗をかいていきたいと思っております。これからもまた皆様の様々な局面での叱咤そして激励を頂戴しながら、また一歩一歩前に進んでいきたいと思っております。」

広瀬氏「前知事からもアドバイスを頂戴した」

広瀬建氏

「そして親戚にも感謝の念を申し上げなければなりません。家族といいますと、前の知事さん（父・広瀬勝貞前知事）も今日また前列におります。両親にも支えていただき色んなアドバイスを頂戴して、今日ここにおりますことを感謝を申し上げたいと思います。」

広瀬氏「自民党が新しくなっていく、自民党が新しく変わっていくという局面」

広瀬氏

「高市政権、これからいろんな課題に当たっていかなければなりません。とにかく自民党が新しくなっていく、自民党が新しく変わっていくという局面におります。私もその一員として、これから一生懸命皆様のご意見頂戴しながら、地域のため、大分県のため、そして日本のために、またしっかりと汗をかいて、粉骨砕身、頑張っていきたいと思っております。今日は本当に皆様この時間帯お集まりいただきましたありがとうございました。」