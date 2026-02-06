大分県内は8日、平地でも雪が積もったところがあり、大分トリニータの開幕戦が中止となったほか、高速道路では通行止めが続いています。

◆TOS渡辺一平アナウンサー

「午前9時半の大分城址公園です。雪が残っていて、芝生の部分は一面、真っ白になっています」

気象台によりますと、強い寒気の影響で、8日未明から県内の広い範囲で雪が降りました。

平地でも雪が積もったところがあり、大分市長浜では午前7時時点で2センチの積雪を観測してます。

大分県内で積雪

◆子供

「積もっていてびっくりした、起きた時」

「雪だるま作って楽しかった」

この雪の影響できょう、大分市のクラサスドーム大分で予定されていた大分トリニータの開幕戦は中止となりました。

また、各地で車の事故が相次いで発生しました。別府市の県道でも路面の凍結により、

車がスリップして、前の車に追突する事故が起きました。

高速道路は8日午後6時30分時点、大分道で通行止めの区間があります。

気象台によりますと、大分県の中部と西部では大雪の恐れはなくなりましたが、北部では山地と平地ともに8日の夜はじめ頃にかけて、引き続き注意が必要だということです。