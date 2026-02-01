ブンデスリーガ 25/26の第21節 ケルンとライプチヒの試合が、2月8日23:30にラインエネルギー・シュタディオンにて行われた。

ケルンはサイード・エルマラ（MF）、ラグナル・アヘ（FW）、ヤクプ・カミニスキ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するライプチヒはアントニオ・ヌサ（FW）、ロムロ（FW）、ヤン・ディオマンデ（FW）らが先発に名を連ねた。

29分に試合が動く。ライプチヒのダビト・ラウム（DF）のアシストからクリストフ・バウムガルトナー（MF）がヘディングシュートを決めてライプチヒが先制。

ここで前半が終了。0-1とライプチヒがリードしてハーフタイムを迎えた。

51分ケルンが同点に追いつく。ヤン・ティールマン（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

しかし、56分ライプチヒが逆転。ザベル・シュラーガー（MF）のアシストからクリストフ・バウムガルトナー（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。ライプチヒが1-2で勝利した。

なお、ケルンは58分にヤン・ティールマン（MF）に、またライプチヒは76分にクリストフ・バウムガルトナー（MF）、76分にダビト・ラウム（DF）、90+1分にエゼキエル・バンズィ（MF）、90+4分にペーテル・グラーチ（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-09 01:40:19 更新