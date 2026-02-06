AZ・毎熊晟矢が負傷交代、アヤックスとの一戦はドロー決着に…冨安健洋＆板倉滉、市原吏音はベンチ入りも出場機会なし
エールディビジ第22節が8日に行われ、DF毎熊晟矢とDF市原吏音が所属するAZと、DF冨安健洋とDF板倉滉を擁するアヤックスが対戦した。
新指揮官の初陣となったホームのAZは、毎熊が右サイドバックの位置で先発出場。今冬に加入した市原もベンチ入りを果たした。対するアヤックスは、冨安と板倉が揃ってベンチスタートに。試合はアウェイのアヤックスが押し気味に進めてたが、対するAZも隙を突いて応戦。毎熊も何度か攻撃参加を見せていたが、自陣に戻りながらの守備で負傷していた右ひざ付近を痛め、43分に無念の負傷交代となった。
ゴールレスのまま迎えた後半はAZが押し込む展開に。すると52分、セットプレーの流れからヴァウテル・フースがネットを揺らしてAZが先手を奪ったが、試合終盤にかけて新加入のオレクサンドル・ジンチェンコらを投入したアヤックスが押し込む時間帯を作ると、後半アディショナルにキアン・フィッツ・ジムのゴールで追いつき、試合は1−1というスコアで終了。ホームのAZは最後の最後で白星を取りこぼす結果となった。
なお、AZの市原、アヤックスの冨安、板倉に出場機会は訪れなかった。
【スコア】
AZ 1−1 アヤックス
【得点者】
1−0 52分 ヴァウテル・フース（AZ）
1−1 90＋3分 キアン・フィッツ・ジム（アヤックス）
【動画】アップをするアヤックスの冨安健洋と板倉滉
