¡Ú½°±¡Áª¡Û¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡¡ÃæÆ»¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÍîÁª¤Ë¡ÖËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÌ±¼çÅÞ»þÂå¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡¹ñÌ±Ì±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï½°±¡ÁªÅê³«É¼Æü¤«¤éÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦»Ô¥öÃ«¤Î³«É¼¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ïº£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¾®Áªµó¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ£¸Ì¾¤È¡¢ÈæÎã¤Ï¤Þ¤À¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤Î¾ðÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£à¹â»ÔÀûÉ÷á¤Î¤Ê¤«¤ÇÎ©¸õÊä¼Ô¤Ï¤è¤¯»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÁªµóÀï¤Ç¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¤È¡¢¤³¤Î£±Ç¯£³¤«·î¤Î¼ÂÀÓ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤ÆÁ´¹ñ¤ò¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡ÊÍ¸¢¼Ô¤Î¡ËÈ¿±þ¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÆÏ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÞ¤Ï£µ£°µÄÀÊ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£¤Þ¤À³«É¼ºî¶È¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß³Æ¼Ò¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï¡Ö£³£°µÄÀÊÁ°¸å¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¹â»ÔÀûÉ÷¤¬¿ô¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¶ÌÌÚ»á¤Ï¥¥Ã¥Ñ¥ê¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î¾®Âô°ìÏº»á¤Ï´ä¼ê£³¶è¤Î¾®Áªµó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈæÎãÉü³è¤âÆñ¤·¤¤¾õ¶·¡£µìÌ±¼çÅÞ»þÂå¤ÎÂç¿Ã·Ð¸³¼Ô¤ä´´Éô¤¿¤Á¤â¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤¤ÞÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤À¤È¡¢²¬ÅÄ¹îÌéÌ±¼çÅÞÂåÉ½¡¢¾®Âô°ìÏºÂåÉ½¡¢Ì±¼çÅÞ»þÂå¤ËºâÌ³Áê¤Î°Â½»»á¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬ÍîÁª¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÌ±¼çÅÞ»þÂå¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£¸Å¤¤¼«Ì±ÅÞÅª¤Ê¤â¤Î¡¢¸Å¤¤Ì±¼çÅÞÅª¤Ê¤â¤Î¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤ÈºòÇ¯¡Ê¤Î»²±¡Áª¤Ç¡Ë¿½¤·¾å¤²¤¿¤¬¡¢Ê¸»úÄÌ¤êÂç¿Ã·Ð¸³¼Ô¡¢´´Éô¤¬ÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢£±¤Ä¤Î»þÂå¤ÎÇÈ¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤Æ¡¢Ì±¼çÅÞ»þÂå¤¬¶èÀÚ¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤Ë¤ï¤«¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´´Éô¤¬ÍîÁª¤·¤¿¤³¤È¤Ï£±¤Ä¤Î»þÂå¤Î¶èÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¶ÌÌÚ»á¤Ï¼ä¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
