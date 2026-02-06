鎌田大地が約2か月ぶり復帰のクリスタル・パレス、公式戦13試合ぶり白星!! 三笘薫フル出場のブライトンは苦境続く
[2.8 プレミアリーグ第25節 ブライトン 0-1 クリスタル・パレス]
プレミアリーグは8日、ブライトン対クリスタル・パレスのM23ダービーを開催した。クリスタル・パレスが1-0で勝利して公式戦13試合ぶりの白星を収め、MF鎌田大地は怪我からの復帰で12月14日以来12試合ぶりにベンチ入りし、後半32分から出場。ブライトンのMF三笘薫はフル出場だった。
三笘は前半31分にチャンスメイクした。左サイドでMFダニエル・ムニョスと対峙すると縦に仕掛けて左足のグラウンダークロス。ゴール前に鋭いボールを送るとニアサイドに走り込んだFWチャランポス・コストウラスは合わせられなかったが相手のクリアも中途半端になった。そうしてこぼれたボールをDFマキシム・デ・クーパーがペナルティエリア内でフリーになってシュートを放つも、相手にブロックされた。
一方のクリスタル・パレスは前半43分、MFアダム・ウォートンがMFカルロス・バレバにプレッシャーをかけてボールを奪い、ムニョスのスルーパスで速攻を展開。抜け出したMFイスマイラ・サールがペナルティエリア右から右足を振ったが枠の右に外れた。
三笘は前半アディショナルタイム、DFジェフェルソン・レルマがバランスを取ろうと振った腕が左目付近に強く当たるアクシデント。衝撃で鼻血も出てしまったようで鼻に詰め物をし、脳震盪のチェックも受けることになったが無事復帰した。
試合が動いたのは後半16分。クリスタル・パレスのMFエバン・ゲサンが中盤でクリアボールを拾って前進し、相手DFを引きつけてサールにスルーパスを送る。サールは中央から前に持ち出してGKと1対1になり、冷静にゴールに流し込んで先制に成功した。
追いかけるブライトンは後半15分、三笘のパスを受けたMFジョルジニオ・ルターのダイレクトスルーパスでコストウラスが最終ラインの背後を取って決定機を迎えるも、シュートはGKディーン・ヘンダーソンにセーブされた。同28分には三笘のバックパスがずれて相手FWヨルゲン・ストランド・ラーセンへのスルーパスになってしまうピンチ。これはGKバルト・フェルブルッヘンがストランド・ラーセンのシュートをセーブして凌いだ。
クリスタル・パレスは後半32分に鎌田を投入。日本代表対決が実現するなかで三笘は後半36分、左サイドから2人をかわすドリブルでスタジアムを沸かせてCKを獲得した。ただこのCKからシュートには繋がらなかった。
後半43分ごろからは三笘が右サイドに移動し、MFヤンクバ・ミンテが左サイドに入った。後半44分には三笘がペナルティエリア内で最終ラインからのロングフィードを胸トラップで収めかけたものの、相手に対応されてシュートは打てず。そのまま逃げ切ったクリスタル・パレスが待望の勝利を収めた一方、ブライトンはリーグ戦5試合未勝利で直近12試合で1勝と苦しんでいる。
