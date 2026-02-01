プレミアリーグ 25/26の第25節 ブライトンとクリスタルパレスの試合が、2月8日23:00にアメリカンエクスプレス・スタジアムにて行われた。

ブライトンは三笘 薫（MF）、チャランポス・コストウラス（FW）、ジョルジニオ・ルター（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクリスタルパレスはヨルゲン・ラルセン（FW）、イエレミ・ピノ（FW）、イスマイラ・サール（FW）らが先発に名を連ねた。なお、クリスタルパレスに所属する鎌田 大地（MF）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

56分、クリスタルパレスが選手交代を行う。イエレミ・ピノ（FW）からエバン・ゲッサン（FW）に交代した。

61分に試合が動く。クリスタルパレスのエバン・ゲッサン（FW）のアシストからイスマイラ・サール（FW）がゴールを決めてクリスタルパレスが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、クリスタルパレスが0-1で勝利した。

なお、ブライトンに所属する三笘 薫（MF）はフル出場した。

また、クリスタルパレスに所属する鎌田 大地（MF）は77分から交代で出場した。

2026-02-09 01:10:10 更新