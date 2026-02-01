セリエA 25/26の第24節 レッチェとウディネーゼの試合が、2月8日23:00にスタディオ・ヴィア・デル・マーレにて行われた。

レッチェはリッカルド・ソッティル（FW）、ワリド・シェディラ（FW）、サンティアゴ・ピエロッティ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウディネーゼはバクン・バヨ（FW）、ユルゲン・エッケレンカンプ（MF）、アーサー・アッタ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の5分に試合が動く。レッチェのオムリ・ガンデルマン（MF）がゴールを決めてレッチェが先制。

しかし、26分ウディネーゼが同点に追いつく。ウマル・ソレ（DF）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

64分、ウディネーゼは同時に2人を交代。バクン・バヨ（FW）、レノン・ミラー（MF）に代わりイドリサ・ゲイ（FW）、ニコロ・ザニオーロ（MF）がピッチに入る。

68分、レッチェが選手交代を行う。サンティアゴ・ピエロッティ（MF）からラメック・バンダ（FW）に交代した。

77分、レッチェは同時に2人を交代。ワリド・シェディラ（FW）、リッカルド・ソッティル（FW）に代わりニコラ・シュトゥリッチ（FW）、コナン・エンドリ（MF）がピッチに入る。

86分、ウディネーゼは同時に2人を交代。ユルゲン・エッケレンカンプ（MF）、キングスレイ・ エヒジブエ（DF）に代わりオイエル・サラガ（MF）、クリスティアン・カバセレ（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の90分レッチェが逆転。ラメック・バンダ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。レッチェが2-1で勝利した。

なお、レッチェは84分にラメック・バンダ（FW）に、またウディネーゼは64分にニコロ・ベルトラ（DF）、89分にイドリサ・ゲイ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

