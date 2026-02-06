◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第2日 女子個人ノーマルヒル（2026年2月7日 プレダッツォ・ジャンプ競技場）

温泉とスキー文化が根付いた長野県の野沢温泉村で丸山は育った。自宅からジャンプ台までは徒歩数分。保育園のころから、兄と姉の練習に付いていき、ジャンプ台の管理棟で遊んでいた。手にはいつも、母・信子さんの手作り弁当があった。

17年に亡くなった母は厳しくも優しい人だった。兄と姉には穏やかなのに、丸山は「また希か！」とよく怒られた。最も記憶に残るのは高校2年のとき。遠征から戻り、朝8時まで寝ていると「家のことも手伝えない子はもう（競技を）やらなくていい」と大学への入学願書を破られた。「兄と姉は大人になっていく段階で、私だけ好奇心旺盛な子供で。きっと心配だったんだろうなって」。今だから分かる。

飯山高校スキー部顧問の久保田真一郎さんは、忘れられない光景がある。3年時の送る会で、「3人兄妹を育てられて。お父さんもお母さん凄いな、俺も尊敬している」と声をかけると、丸山は泣いた。3年間で唯一見せた涙。普段はさばさばした教え子の素顔に胸を打たれたという。

ジャンプ以外の運動は苦手。運動会で1等賞を獲れずに笑っていると、やはり母に叱られた。だから、ジャンプで一番を目指してきた。「ゴールドメダルじゃないって怒っているかも」と丸山は笑う。だが、挑戦はまだ終わらない。混合団体、そして得意のラージヒルが残っている。