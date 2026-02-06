参政党は、２０２４年の前回衆院選で獲得した３議席から議席を積み増し、昨年の参院選に続いて伸長する見通しとなった。

参政は今回の衆院選で「３０議席、比例選で９００万票以上獲得」を目標に掲げ、小選挙区選に１８２人、比例選に８人の計１９０人の候補者を立てた。

神谷代表は当初、政策が近い他党の候補者がいる選挙区について、擁立を見送る考えを示していた。ただ、自民党と中道改革連合による対決構図に注目が集まると、「数の力で存在感を示す」として、野党で２番目に多い候補をそろえた。

神谷氏は全国各地での遊説で、「自民、日本維新の会では十分ではない。中道改革は生き残りたいだけの野合だ。この２択だったら日本に未来はない」と強調し、「第３極」としての立ち位置をアピールした。政策では、消費税廃止や積極財政を掲げ、「日本を『移民国家』にしない」と外国人政策の見直しを訴えた。

神谷氏は序盤戦で、高市首相とは「政策の約４割が同じだ」と述べていた。８日夜、テレビ東京の番組で、今後の与党との連携について、「政策ごとに是々非々でやっていく」と強調した。