¡Ú½°±¡Áª¡Û´ÝÀî¼îÂå»á¡¡É×ÉØ¥À¥Ö¥ëÅöÁª¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤Î·èÃÇ¤òÁ´ÎÏ¤Ç»Ù¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡½°±¡Áª¤ËÅìµþ£·¶è¤Ç½ÐÇÏ¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î´ÝÀî¼îÂå»á¡Ê£µ£µ¡Ë¤ÈÉ×¤Çºë¶Ì£¹¶è¤Ç½ÐÇÏ¤·¤¿ÂçÄÍÂó»á¡Ê£µ£²¡Ë¤¬£¸Æü¡¢É×ÉØÂ·¤Ã¤Æ¹ñÀ¯¤Ø¤ÎÊÖ¤êºé¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡´ÝÀî»á¤ÏÁ°²ó£²£´Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ë»²±¡¤«¤é°ÈÂØ¤¨¤·Ä©Àï¤¹¤ë¤â¡¢À¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ë·×£¸£²£²Ëü±ß¤ÎÉÔµºÜ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤¤¤ï¤æ¤ëÎ¢¶âÌäÂê¤¬±Æ¶Á¤·¡¢ÍîÁª¡£ÂçÄÍ»á¤â£¹£¹£´Ëü±ß¤ÎÉÔµºÜ¤¬È¯³Ð¤·¡¢É×ÉØ¤ÇµÄÀÊ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÄÍ»á¤ÎÅöÁª³Î¼Â¤¬Àè¤ËÊó¤¸¤é¤ì¡¢¸á¸å£±£°»þ£²£°Ê¬¤´¤í¤Ë´ÝÀî»á¤ÎÅö³Î¤Î°ìÊó¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤È»öÌ³½ê¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿»Ù±ç¼Ô¤«¤é´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÝÀî»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Û¤É¤Ë£±É¼¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤ëÁªµó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÁªµóÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¡Ö»ä¤â¹â»ÔÁíÍý¤È¤È¤â¤Ë·èÃÇ¤·¡¢¹ÔÆ°¤·¤Æ¹Ô¤¯¡£¤½¤·¤Æ¹â»ÔÁíÍý¤Î·èÃÇ¤òÁ´ÎÏ¤Ç»Ù¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»Ù±ç¼Ô¤ÎÁ°¤ÇÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤ÏÎ¢¶âÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡¢´ÝÀî»á¤Ï¡ÖºÆ¤Ó¥Ð¥Ã¥¸¤òÉÕ¤±¡¢À¯¼£²È¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤â¤¦£±ÅÙ¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¹â¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¯¼£»ñ¶â¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤ÏÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿ÀÌ¯¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¤ÏÉÔµºÜÌäÂê¤Ë¿¨¤ì¤º¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÌ¾Á°¤òÏ¢¸Æ¤·¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤¿¡£ÀâÌÀÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥ß¥Ë½¸²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸½¾ì¤Ç³§ÍÍ¤Ë»æÌÌ¤Ç¤â¤ªÇÛ¤ê¤·¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤âÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤Ë¤Ï¹â»Ô¼«Ì±¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡£