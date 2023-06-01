¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡Û¼é²°ÂçÃÏ¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£µÇ¯ÌÜ¤Ç½éÍ¥½Ð¡Ö¤À¤¤¤Ö»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡£Í¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤Ï£¸Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼é²°ÂçÃÏ¡Ê£³£¹¡á²¬»³¡Ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼½éÍ¥½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£±ÏÈ¤Î½àÍ¥£±£°£Ò¤Ï£¶ÏÈ¡¦°ËÆ£À¿Æó¤ÎÁ°¤Å¤±¤Ç¥¤¥ó»à¼é¤â£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤òÀÚ¤ë¿¼¤¤µ¯¤³¤·°ÌÃÖ¡£¡Ö£Æ³Ð¸ç¤Çµ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥ó¥Þ£°£¶¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢°ËÆ£¤Ë¤Þ¤¯¤é¤ì¤³¤½¤·¤¿¤¬£²Ãå¤Ë»Ä¤·¤¿¡£¡Ö½ÐÂÃæ¿´¤Ë¤¤¤¤Â¡£¿¤Ó¤ÏÃæ·ø¡£¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÊá¤Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¤È½®Â¤â·Ú²÷¤À¡£
¡¡£²£°£±£±Ç¯£±£±·î»ùÅç¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤Þ¤Ç¼Â¤Ë£±£´Ç¯£³¤«·î¤òÍ×¤·¤¿¡£¡Ö¤À¤¤¤Ö»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡£²¿ÅÙ¤«½àÍ¥¤Ç¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡Ä¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¹Ô¤Ã¤Æ¡¢½ÐÂ¤òÀ¸¤«¤·¤¿Áö¤ê¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤È½é£Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£