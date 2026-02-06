「中道」どこまで浸透？知名度に苦しむ中“始発から終電まで”･･･大物も続々、必死の票集め
選挙直前に誕生した、新党「中道改革連合」は、大きく議席を減らす結果となりました。
そんな中、自民党幹部との大激戦となったのが、東京24区です。立憲と公明の元代表がそろって応援に訪れるなど必死の票集めが行われました。
■知名度に苦しんだ選挙戦
中道・野田佳彦共同代表
「中道です！中道！しっかり浸透させていきたいと思います」
中道・斉藤鉄夫共同代表
「中道です！」
２人で何度も呼びかけましたが･･･。
街頭演説では、こんな場面も。
西田実仁参院議員「みなさん『中』といえば？」
聴衆「・・・」
西田議員「みなさん『中』といえば？」
聴衆「・・道」
西田「中道です。すみません、つまらないこと言って」
知名度に苦しんだ選挙戦。
中道の支持者
「まだ浸透していないよね。厳しいです」
■浸透しない中･･･始発から終電まで
党の名前が浸透しない中、候補者はどう戦うのか。
まだ夜も明けぬ午前4時、始発から終電の時間まで立ち続けていたのは中道の新人・細貝悠候補（32）です。
細貝候補「きょうは2時に起きました」
通行人「2時に起きたの？がんばってくださーい」
知名度の低さを、活動時間の長さでカバーする狙いです。
◇
中道・細貝悠候補
「ここ東京24区は大変注目の選挙区となっております。政治とカネ、その問題の震源地でもありました」
相手は、裏金問題に揺れた自民の大物・萩生田光一候補。
公明党が強固な地盤を持つ東京24区で、与野党がしのぎを削る中、知名度の低い中道が公明支持者の票をどれだけ取り込めるかがカギを握ります。
選挙戦の中盤まで、人がまばらな時もありましたが･･･。
公明支持者
「公明支持です。細貝悠をもう心の底から応援していきたい」
立憲支持者
「Q、公明党が入って変化は？」
「町中のポスターがすぐ中道に変わったという行動力」
■「中道」浸透どこまで？
徐々に勢いを増す中、迎えた選挙戦終盤。演説会場には、多くの人が集まっていました。
「あー来た来た！キャー！」
「かっこいいー！」
歓声を浴びて登場する細貝候補。
さらに立憲民主党の元代表、枝野幸男氏と、公明党の元代表、山口那津男氏という大物２人が応援に。
山口元代表「なっちゃんです！」
聴衆「なっちゃーん！」
山口那津男 公明党元代表
「中道改革連合から細貝悠、さっそうと若者の代表として立候補させていただきました」
枝野幸男 立憲民主党元代表
「あなたの力で細貝悠を、中道を育ててください」
「中道」を必死にアピールするも、聴衆から聞こえてきたのは…
「なっちゃーーん」
「なっちゃーーん」
元代表へのかけ声。「中道」は、どこまで浸透したのか。