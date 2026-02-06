7日夜、東京都内で行われた高市首相の最後の訴え。



公式発表で1万人が集まったという演説会場で、人々の熱狂を取材しました。

■“熱狂”駅のホームにも

選挙戦、最終日の夜。

「飲食店の階段でも人が集まっています。身動きが取れないほど観衆でいっぱいです」

そこへ。

「高市さんが出た瞬間、みなさんスマートフォンを片手に必死に撮っています」

自民党・高市早苗首相

「日本列島を強く豊かに。高市早苗でございます」

その姿をひと目見たい。

「高市首相を見ようとしているのでしょうか。駅のホームも多くの人であふれています」

圧倒的な人気を誇った高市総理。

演説会場に来た人

「目の前で初の女性首相の姿を見たいと思って」

「（演説を見に来たのは）初めてです」

■"高市フィーバー”密着すると･･･

東京の激戦区を駆け回った最終日。

密着すると“高市フィーバー”が巻き起こっていました。

聴衆

「高市さ〜ん」

「サナエ！サナエ！」

「演説まで20分を切りました。手荷物検査の列は大行列になっています」

都内の公園に詰めかけた大勢の人。

中には、約20年前の、ウエディングドレス姿をうちわにする人も。

“生で見たい”と手荷物検査の列に並んでいた親子は。

演説会場に来た親子

「ヒートテック2枚着て、さらにトレーナー着て、さらにニット着てコート着て」

雪を警戒して寒さ対策も万全。

しかし…

アナウンス

「大変お待たせしました」

親子

「来ちゃった〜」「見えない〜」

警備員

「ここからはもう入れない。人があふれちゃって危ないので」

親子

「入れないんだって。ここで聞くしかないね」

入場規制がかかるほどの人だかり。

ひとたび高市首相が登場すると…

聴衆

「サナー！！」

「高市〜！！」

聴衆からは歓声が。中には、双眼鏡で高市首相に視線を送る人もいました。

演説会場に来た人

「これ（双眼鏡）はいつも宝塚で見るときに使うもの。顔が見たかったんです」

「高市さんが変えてくれると思っているから」

演説では、あの流行語大賞のフレーズも忘れません。

高市首相

「働いて働いて働いて働いて、働きぬかせていただきます」

“危機感”をあらわにする場面も…

「自民党がすごく勝つんじゃないかと、報道が夕べ出て、私はもう泣きそうになりました。もしかしたら過半数割り込んでしまう。だって投票に行かなくていいんじゃないかと思っちゃう人がいる」

支持を呼びかけました。

■約1万人が集結“最後の訴え”

そして“最後の訴え”には…

「会場は人で埋め尽くされていて、どこまで人がいるのか分からないです」

自民党の発表によると約1万人が集結。

これまで政治に興味がなかった人たちもひきつけた“高市フィーバー”。

演説会場に来た人

「今まで政治関連は、あまり触れてこなかったんですけど。推し活みたいな感じで」

「今までの総理大臣より強く若者たちの事だったり、子育て世帯の事を一生懸命考えてくれているのが伝わってきます」

高市首相「もっともっと日本を豊かな国に、そして将来への希望が持てる国に、そして次の世代に自信を持って引き継げる国にしてまいりましょう！」