日本の衆議院選挙についてアメリカメディアは8日、「高市総理大臣が地滑り的勝利を収めた」などと報じています。

日本の衆議院選挙を受けNBCは、「高市総理大臣が大きな賭けとなる解散・総選挙で、地滑り的勝利を収めた」と報じました。

そのうえで、今回の選挙は「与野党や多くの有権者の不意を突く形となったが、彼女の強い個性と、「サナマニア」に夢中になった若い有権者からの予期せぬ支援に支えられた」と評価しています。

また、ウォール・ストリート・ジャーナルも「この勝利は高市総理の個人的な人気を反映している」と分析したうえで、「多くの有権者は、投票の妨げになる恐れがあった豪雪にも負けず、全国各地で投票に足を運んだ」と伝えています。

さらにニューヨーク・タイムズは、トランプ大統領が5日に異例の「高市総理支持」を表明したことをあげ、自民党の勝利は「トランプ大統領を喜ばせるだろう」と報じています。

こうした中、ブルームバーグは高市総理による「積極的な財政政策と成長重視の経済運営に対する期待から株式には追い風となる」とした一方、「円や債券では売り圧力になる警戒感が高まっている」との見方を伝えています。