２・５次元アイドルグループ・すとぷりが所属する「ＳＴＰＲ」の大型フェス「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ！！ ２０２６」（通称：すとふぇす）が８日、東京ドームで行われた。５グループが出演し、７日と合わせて２日間で約８万人を動員した。ライブの最後には、３月に２８日、２９日にＫアリーナ横浜でも「すとふぇす」が開催されると発表された。

冒頭はすとぷりが中央ステージから華やかに登場。「僕らだけのシャングリラ」で沸かせた。すとぷりのななもり。は「雪降ってなかった！？。ありがとうございます、お足元の悪い中」と感謝し、「なんて運がないんだと思ったんだけど、今日の雪ってレアなんだって。３０年ぶりぐらいのサラサラな雪。特別な運のいい日にここに集まれたことうれしく思います！」と笑顔だった。

５時間を超えるフェスでは、グループの持ち曲はもちろん、グループの垣根を越えたシャッフルコーナーでも沸かせた。バラエティーでは、５グループで椅子取りゲームを開催。最後はすとぷりのジェル、Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ − 騎士Ｘ −のてるとくん、ＡＭＰＴＡＫｘＣＯＬＯＲＳのちぐさくんで１つの椅子を奪いあい、ジェルが優勝した。ジェルは、最後に座った椅子が電気椅子だったため、「俺の知ってる椅子取りゲームじゃねえぞ！」と転がって笑わせた。

「すとふぇす」は２５年４月に東京ドームと埼玉・ベルーナドームで計５日間開催されていた。今回も「すとぷり」、「Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ − 騎士Ｘ −」、「ＡＭＰＴＡＫｘＣＯＬＯＲＳ」、「めておら − Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ −」、「すにすて − ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」の５グループが出演した。

フェスの最後には「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ！！ ２０２６」が３月２８日、２９日にＫアリーナ横浜で開催されることや、「ＳＴＰＲ」から新たにデビューを目指すクリエイターコミュニティー「ＳＴＰＲ ＢＯＹＳ」から新グループが誕生することも発表された。