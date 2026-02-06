【開票結果】熊本選挙区 1～4区 投票率は56.70％ 〈衆議院選挙2026〉
熊本選挙区の開票結果
（熊本県選挙管理委員会 発表）
選挙区確定投票率
56.70 ％（前回比 ＋4.64ポイント）
選挙当日有権者数
熊本県全体：141万2992人
（男性66万4449人／女性74万8543人）
第51回 衆議院議員選挙（小選挙区）熊本1区～4区の開票結果です。
熊本1区
自民・前職 木原稔（56） 144036票
中道・新人 鎌田聡（61） 55802票
参政・新人 山口誠太郎（36） 28055票
熊本2区
自民・前職 西野太亮（47） 115583票
参政・新人 前田智徳（47） 31019票
共産・新人 益田牧子（75） 15165票
熊本3区
自民・前職 坂本哲志（75） 116925票
参政・新人 霍田和佳（39） 32850票
社民・新人 橋村りか（53） 25888票
熊本4区
自民・前職 金子恭之（64） 141699票
維新・元職 矢上雅義（65） 22742票
参政・新人 植田貴俊（41） 17995票
国民・新人 上田至（49） 16403票
共産・新人 本村久美子（68） 15102票