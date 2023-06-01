¡Ú½°±¡Áª¡ÛÂÀÅÄË¼¹¾»á¡¡Âç¾¡¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ë¶ì¸À¡ÖÀ¯¼£¼êË¡¤â¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ°ìÁØ¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¡£¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
¡¡¸µ»²µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÂÀÅÄË¼¹¾»á¤È¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤Î¾¾°æ°ìÏº»á¤¬£¸Æü¡¢Âçºå¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤«¤ó¤µ¤¤¾ðÊó¥Í¥Ã¥È£ô£å£î¡¥ÁíÁªµó¡¡£Ì£É£Ö£Å¡¡£²£°£²£¶¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡½°±¡Áª¤ÇÂç¾¡³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»ÔÀ¯¸¢¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂÀÅÄ»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±Îò»ËÅª¤Ê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤é¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤â¤Î¤ò¸À¤¨¤ë¿Í¤Ï¡¢ÁêÅö¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÁíÍý¤¬·è¤á¤Æ¡¢ÀèÆ¬¤òÁö¤ë¤È¤¤¤¦»Ñ¤ò¹ñÌ±¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Î°Õ¸«¤Î³ä¤ìÊý¤â¤À¤ó¤À¤ó¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Âç¤¤¯»þÂå¤ÏÆ°¤¤¤¿¡£À¯¼£¼êË¡¤â¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ°ìÁØ¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¡£¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ×Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡¾¾°æ»á¤Ï¡ÖÏ¢Î©¹ç°Õ¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤«¡£¡Ê¹ç°ÕÊ¸½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤¬¡Ë¼Â¸½¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤Ï°µÅÝÅª¤Ë°Ý»ý¤Ç¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡£¹ñÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¾¡¤Æ¤Ð´±·³¤ÇÌóÂ«¤òÁ´Éô¤Û¤´¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¸«¤¨¤ì¤Ð¡¢¼¡¤ÎÁªµó¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬Éé¤±¤Þ¤¹¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
