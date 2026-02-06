【今日の献立】2026年2月9日(月)「牛肉と白菜のオイスター丼」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「牛肉と白菜のオイスター丼」 「春菊とニンジンの白和え」 「カブのみそ汁」 の全3品。
メインはオイスターソースをきかせた中華丼。白和えは水気をよくきることがポイントです。
【主食】牛肉と白菜のオイスター丼
牛肉とたっぷりの野菜が入った体温まる中華丼です。
調理時間：20分
カロリー：799Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
＜下味＞
酒 大さじ1
塩 1g
片栗粉 小さじ1
白菜 1/4株 白ネギ 1/2本 シイタケ (生)3個
サラダ油 大さじ1.5
＜合わせだし＞
酒 大さじ2
みりん 大さじ1
砂糖 大さじ1
オイスターソース 大さじ2
ショウガ汁 1片分
だし汁 150ml
＜水溶き片栗＞
片栗粉 大さじ1
水 大さじ1.5
ゴマ油 少々
ご飯 丼2杯分
ミツバ (刻み)大さじ2
白菜は葉と芯に分け、それぞれザク切りにする。白ネギは斜め薄切りにする。シイタケは軸を切り取り、笠は細切りにする。
2. 残りのサラダ油を入れ、白菜の芯と白ネギを炒める。透き通ってきたら＜合わせだし＞を加え、煮たったら白菜の葉とシイタケを加える。
3. 再び煮たったら火を弱めてフライパンに蓋をし、トロリと柔らかく火を通す。牛肉を戻し入れて火を強め、＜水溶き片栗＞をまわし入れ、トロミがついたらゴマ油を加える。
4. 丼にご飯をよそい(3)をのせ、ミツバをのせる。
【副菜】春菊とニンジンの白和え
ニンジンの甘みと春菊の苦みを合わせた冬の白和えです。
調理時間：15分
カロリー：133Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
ニンジン 2cm
＜調味料＞
酒 大さじ1
砂糖 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
＜和え衣＞
木綿豆腐 1/2丁
練り白ゴマ 小さじ1.5
＜和え衣＞の木綿豆腐は横半分に切り、キッチンペーパーで包んで水気をきり、網に通してなめらかにし、練り白ゴマを加えて混ぜ合わせる。
2. 蓋を外し、火を強めて煮詰める。火を止めて、粗熱が取れたら＜和え衣＞で和え、器に盛る。
【スープ・汁】カブのみそ汁
火を通すと甘みが増すカブは、みそ汁の具にオススメです。
調理時間：15分
カロリー：48Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
麩 6個
だし汁 400ml
みそ 大さじ1.5~2
ミツバ (刻み)大さじ1
2. 麩を加え、再び煮たったらみそを溶き入れて火を止める。器によそい、ミツバを散らす。
メインはオイスターソースをきかせた中華丼。白和えは水気をよくきることがポイントです。
【主食】牛肉と白菜のオイスター丼
牛肉とたっぷりの野菜が入った体温まる中華丼です。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：799Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）牛肉 (こま切れ)200g
＜下味＞
酒 大さじ1
塩 1g
片栗粉 小さじ1
白菜 1/4株 白ネギ 1/2本 シイタケ (生)3個
サラダ油 大さじ1.5
＜合わせだし＞
酒 大さじ2
みりん 大さじ1
砂糖 大さじ1
オイスターソース 大さじ2
ショウガ汁 1片分
だし汁 150ml
＜水溶き片栗＞
片栗粉 大さじ1
水 大さじ1.5
ゴマ油 少々
ご飯 丼2杯分
ミツバ (刻み)大さじ2
【下準備】ボウルで＜下味＞の材料を混ぜ合わせ、牛肉をもみこみ、片栗粉をからめる。＜合わせだし＞と＜水溶き片栗＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。
©Eレシピ
白菜は葉と芯に分け、それぞれザク切りにする。白ネギは斜め薄切りにする。シイタケは軸を切り取り、笠は細切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油大さじ1/2を中火で熱して牛肉を炒め、8割程度火が通ったらいったん取り出す。
©Eレシピ
2. 残りのサラダ油を入れ、白菜の芯と白ネギを炒める。透き通ってきたら＜合わせだし＞を加え、煮たったら白菜の葉とシイタケを加える。
©Eレシピ
3. 再び煮たったら火を弱めてフライパンに蓋をし、トロリと柔らかく火を通す。牛肉を戻し入れて火を強め、＜水溶き片栗＞をまわし入れ、トロミがついたらゴマ油を加える。
©Eレシピ
4. 丼にご飯をよそい(3)をのせ、ミツバをのせる。
©Eレシピ
【副菜】春菊とニンジンの白和え
ニンジンの甘みと春菊の苦みを合わせた冬の白和えです。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：133Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）春菊（菊菜） 1袋
ニンジン 2cm
＜調味料＞
酒 大さじ1
砂糖 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
＜和え衣＞
木綿豆腐 1/2丁
練り白ゴマ 小さじ1.5
【下準備】春菊は根元のかたい部分を少し切り取り、幅4cmに切る。ニンジンは皮をむき、薄い半月切りにしてさらに細切りにする。
©Eレシピ
＜和え衣＞の木綿豆腐は横半分に切り、キッチンペーパーで包んで水気をきり、網に通してなめらかにし、練り白ゴマを加えて混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. 小鍋に春菊、ニンジン、＜調味料＞の材料を入れて中火にかける。煮たったら弱火にし、小鍋に蓋をしてしんなりするまで蒸し煮にする。
©Eレシピ
2. 蓋を外し、火を強めて煮詰める。火を止めて、粗熱が取れたら＜和え衣＞で和え、器に盛る。
©Eレシピ
【スープ・汁】カブのみそ汁
火を通すと甘みが増すカブは、みそ汁の具にオススメです。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：48Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）カブ 1~2個
麩 6個
だし汁 400ml
みそ 大さじ1.5~2
ミツバ (刻み)大さじ1
【下準備】カブは皮をむき、6つのくし切りにする。麩は水で柔らかくもどし、水気を絞る。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にだし汁、カブを入れて中火で熱し、煮たったら火を弱めてカブに火を通す。
©Eレシピ
2. 麩を加え、再び煮たったらみそを溶き入れて火を止める。器によそい、ミツバを散らす。
©Eレシピ