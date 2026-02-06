プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「牛肉と白菜のオイスター丼」 「春菊とニンジンの白和え」 「カブのみそ汁」 の全3品。
メインはオイスターソースをきかせた中華丼。白和えは水気をよくきることがポイントです。

【主食】牛肉と白菜のオイスター丼
牛肉とたっぷりの野菜が入った体温まる中華丼です。

調理時間：20分
カロリー：799Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

牛肉  (こま切れ)200g
＜下味＞
  酒  大さじ1
  塩  1g
片栗粉  小さじ1
白菜  1/4株 白ネギ  1/2本 シイタケ  (生)3個
サラダ油  大さじ1.5
＜合わせだし＞
  酒  大さじ2
  みりん  大さじ1
  砂糖  大さじ1
  オイスターソース  大さじ2
  ショウガ汁  1片分
  だし汁  150ml
＜水溶き片栗＞
  片栗粉  大さじ1
  水  大さじ1.5
ゴマ油  少々
ご飯  丼2杯分
ミツバ  (刻み)大さじ2

【下準備】

ボウルで＜下味＞の材料を混ぜ合わせ、牛肉をもみこみ、片栗粉をからめる。＜合わせだし＞と＜水溶き片栗＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。

白菜は葉と芯に分け、それぞれザク切りにする。白ネギは斜め薄切りにする。シイタケは軸を切り取り、笠は細切りにする。

【作り方】

1. フライパンにサラダ油大さじ1/2を中火で熱して牛肉を炒め、8割程度火が通ったらいったん取り出す。

2. 残りのサラダ油を入れ、白菜の芯と白ネギを炒める。透き通ってきたら＜合わせだし＞を加え、煮たったら白菜の葉とシイタケを加える。

3. 再び煮たったら火を弱めてフライパンに蓋をし、トロリと柔らかく火を通す。牛肉を戻し入れて火を強め、＜水溶き片栗＞をまわし入れ、トロミがついたらゴマ油を加える。

4. 丼にご飯をよそい(3)をのせ、ミツバをのせる。

【副菜】春菊とニンジンの白和え
ニンジンの甘みと春菊の苦みを合わせた冬の白和えです。

調理時間：15分
カロリー：133Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

春菊（菊菜）  1袋
ニンジン  2cm
＜調味料＞
  酒  大さじ1
  砂糖  大さじ1
  しょうゆ  大さじ1
＜和え衣＞
  木綿豆腐  1/2丁
  練り白ゴマ  小さじ1.5

【下準備】

春菊は根元のかたい部分を少し切り取り、幅4cmに切る。ニンジンは皮をむき、薄い半月切りにしてさらに細切りにする。

＜和え衣＞の木綿豆腐は横半分に切り、キッチンペーパーで包んで水気をきり、網に通してなめらかにし、練り白ゴマを加えて混ぜ合わせる。

【作り方】

1. 小鍋に春菊、ニンジン、＜調味料＞の材料を入れて中火にかける。煮たったら弱火にし、小鍋に蓋をしてしんなりするまで蒸し煮にする。

2. 蓋を外し、火を強めて煮詰める。火を止めて、粗熱が取れたら＜和え衣＞で和え、器に盛る。

【スープ・汁】カブのみそ汁
火を通すと甘みが増すカブは、みそ汁の具にオススメです。

調理時間：15分
カロリー：48Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

カブ  1~2個
麩  6個
だし汁  400ml
みそ  大さじ1.5~2
ミツバ  (刻み)大さじ1

【下準備】

カブは皮をむき、6つのくし切りにする。麩は水で柔らかくもどし、水気を絞る。

【作り方】

1. 鍋にだし汁、カブを入れて中火で熱し、煮たったら火を弱めてカブに火を通す。

2. 麩を加え、再び煮たったらみそを溶き入れて火を止める。器によそい、ミツバを散らす。

