◇イングランド・プレミアリーグ第25節 クリスタルパレス1ー0ブライトン（2026年2月8日 ブライトン）

クリスタルパレスの日本代表MF鎌田大地（29）が8日、敵地ブライトン戦で約2カ月ぶりに戦列復帰。1点リードの後半32分から途中出場し、1ー0の勝利に貢献。チームは公式戦13試合ぶりの白星を手にした。一方、ブライトンのMF三笘薫（28）は先発フル出場するも無得点に終わった。

鎌田は昨年12月14日のマンチェスターC戦で右太腿裏を負傷し、公式戦11試合連続で欠場。チームはそのマンチェスターC戦で敗れると、公式戦12試合連続勝利なし（4分け8敗）と調子を崩してしまった。

鎌田不在時に白星から遠ざかり“復帰待望論”が現地サポーターなどから上がるなか、このブライトン戦で約2カ月ぶりに戦列復帰。ベンチスタートとはなったが、ネット上からは「鎌田の復帰は嬉しい」「最高だ」「まさに朗報」といった喜びの声が上がった。

試合は後半6分、投入されたばかりのFWゲサンからのパスを受けたFWサールが値千金の先制弾。前半からの劣勢をはねのける強烈な一撃を放つと、1点リードの後半32分に鎌田がピッチへ。中盤での献身な守備で零封勝利に貢献し、チームメートと喜びを分かち合った。

一方、リーグ戦6試合連続のスタメン起用となった三笘は左サイドでの突破から好機を演出するなど見せ場をつくったが得点には絡めず。フル出場するもリーグ戦5試合連続勝利なし（3分け2敗）となってしまった。