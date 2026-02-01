エールディヴィジ 25/26の第22節 イーグルスとテルスターの試合が、2月8日22:30にデ・アデラールスホルストにて行われた。

イーグルスはビクトル・エドバルセン（FW）、ティボ・バーテン（FW）、ヤコブ・ブレウム（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するテルスターはネックビー・ソーリソン（FW）、ソウフィアネ・ヘトリ（FW）、ヨヘム・リターファンデカンプ（DF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

62分、テルスターは同時に3人を交代。ネックビー・ソーリソン（FW）、ソウフィアネ・ヘトリ（FW）、タイリース・ノスリン（DF）に代わりセム・ファンデュイン（FW）、イエラニ・セードルフ（MF）、ジェラ・アルダース（DF）がピッチに入る。

71分、イーグルスは同時に2人を交代。ユリウス・ディルクセン（DF）、ジェイデン・スロリー（FW）に代わりソーレン・テングステッド（FW）、オスカー・シーバートセン（FW）がピッチに入る。

81分、イーグルスは同時に2人を交代。アスケ・アデルガード（DF）、ヤコブ・ブレウム（MF）に代わりステファン・シグルダルソン（FW）、ヤシル・サラーラムニ（MF）がピッチに入る。

85分、ついに均衡が崩れる。イーグルスのティボ・バーテン（FW）のアシストからステファン・シグルダルソン（FW）がゴールが生まれイーグルスが先制する。

89分、テルスターが選手交代を行う。セドリック・ハテンブール（MF）からケイ・テジャン（FW）に交代した。

後半終了間際の90+5分テルスターが同点に追いつく。イェフ・ハルデフェルト（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、イーグルスは70分にアスケ・アデルガード（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-09 00:40:32 更新