エールディヴィジ 25/26の第22節 ＡＺとアヤックスの試合が、2月8日22:30にAFASスタディオンにて行われた。

ＡＺは毎熊 晟矢（DF）、トロイ・パロット（FW）、ロザンヘロ・ダール（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアヤックスはミカ・ゴドツ（FW）、カスパー・ドルベリ（FW）、ラヤーン・ブニーダ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ＡＺに所属するrion ichihara（DF）、アヤックスに所属する板倉 滉（DF）、冨安 健洋（DF）はそれぞれベンチからのスタートとなった。

43分、ＡＺが選手交代を行う。毎熊 晟矢（DF）に代わりマテオ・チャベス（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

ＡＺは後半の頭から選手交代。マチェイ・シン（MF）からイズ・ホルンカンプ（FW）に交代した。

52分に試合が動く。ＡＺのウーター・ゴーズ（DF）がゴールを決めてＡＺが先制。

66分、アヤックスが選手交代を行う。ダフィ・クラーセン（MF）からキアン・フィツジム（MF）に交代した。

71分、ＡＺが選手交代を行う。ロザンヘロ・ダール（DF）からイブラヒム・サディク（FW）に交代した。

73分、ＡＺが選手交代を行う。イサク・イェンセン（MF）からウェスリー・パタティ（FW）に交代した。

77分、アヤックスは同時に3人を交代。ラヤーン・ブニーダ（MF）、ショーン・ステュア（MF）、オーウェン・ワインダル（DF）に代わりオリバー・エドバールセン（FW）、オスカル・グロフ（MF）、オレクサンドル・ジンチェンコ（DF）がピッチに入る。

89分、アヤックスが選手交代を行う。ミカ・ゴドツ（FW）からワウト・ウェフホルスト（FW）に交代した。

後半終了間際の90+3分アヤックスが同点に追いつく。オリバー・エドバールセン（FW）のアシストからキアン・フィツジム（MF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ＡＺに所属する毎熊 晟矢（DF）は先発し43分までプレーした。rion ichihara（DF）は出場しなかった。

また、アヤックスに所属する板倉 滉（DF）は出場しなかった。冨安 健洋（DF）は出場しなかった。

2026-02-09 00:40:37 更新