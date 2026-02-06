東北日本海側の海上では、暴風雪のおそれはなくなりましたが、９日にかけて風雪や高波に注意してください。また、東北地方では、９日昼前にかけて大雪となる所があるでしょう。大雪に注意・警戒してください。

［気象概況］

日本付近は、強い冬型の気圧配置となっており、気圧の傾きが大きくなっています。また、東北地方の上空約５０００メートルには、氷点下３９度以下の強い寒気が流れ込んでいます。

このため、東北地方では、大雪となる所がある見込みです。発達した雪雲が同じ場所にかかり続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。また、東北日本海側の海上では、雪を伴った西よりの強い風が吹き、しける所があるでしょう。



［雪の予想］



９日０時から１０日０時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北日本海側 山沿い ４０センチ

東北日本海側 平地 ３０センチ

東北太平洋側 山沿い ４０センチ

東北太平洋側 平地 ３０センチ



［風の予想］

８日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東北日本海側 海上 １８メートル （３０メートル）

東北日本海側 陸上 １５メートル （３０メートル）

９日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東北日本海側 海上 １５メートル （２５メートル）

東北日本海側 陸上 １３メートル （２５メートル）



［波の予想］

８日から９日にかけて予想される波の高さ

東北日本海側 ５メートル



［防災事項］

東北地方では、平年の積雪を上回っている所があり、特に北部では、平年の２倍以上となっている所もあります。９日昼前にかけて、大雪や路面凍結による交通障害、建物や農業施設への被害、屋根からの落雪に注意・警戒し、電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。また、東北日本海側の海上では、９日朝にかけて風雪に、９日夜遅くにかけて高波に注意してください。