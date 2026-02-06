鎌田大地が２か月ぶりの出場！パレスがブライトンとのダービーに１−０勝利、鼻血を出しながらプレーした三笘薫は好機創出も得点につながらず
現地２月８日に開催されたプレミアリーグの第25節で、三笘薫を擁するブライトンと鎌田大地が所属するクリスタル・パレスが前者のホームで対戦した。
三笘が左サイドハーフで先発した一方、昨年12月14日のマンチェスター・シティ戦で右太ももの裏を負傷し、約２か月間戦線を離脱していた鎌田がベンチ入りを果たした。
立ち上がりは一進一退だった“N23ダービー”で、最初にチャンスを作り出したのが、ブライトンだ。19分、グロスのFKにDFダンクがヘッドに合わせるも枠を外れる。
31分には、三笘が左サイドから仕掛けてグラウンダーのクロス。チャンスを創出するも、味方には惜しくも合わない。
前半の終盤、相手選手の手が顔に張った三笘は鼻血を出し、治療を受けてプレーを続行する。
後半に入って61分、パレスが先制に成功する。途中出場のゲサンのパスを受けたサールが中央突破からネットを揺らした。
65分にはピンチが訪れるも、コストゥラスのシュートをGKヘンダーソンが好セーブで阻む。
パレスは77分、ヒューズに代えてついに鎌田を投入。２か月ぶりの復帰を果たす。
終盤の猛攻を凌いだパレスがこのまま１−０で宿敵に勝利した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
