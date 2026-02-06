『1人1本』ゲット推奨かも！【AMERICAN HOLIC】手抜き見えしない♡「楽ちんパンツ」

毎日のコーデを考えるのがちょっと面倒な日も、手抜き感は避けたい。そんな大人女性にちょうどいい楽ちんパンツを、【AMERICAN HOLIC（アメリカン ホリック）】で見つけました。穿き心地はイージーなのに、シルエットや上品な素材感で、装いをさりげなく洗練された雰囲気に。カジュアルにもきれいめにも自然になじみ、デイリーに頼れる汎用性の高さもポイントです。ワードローブに加えておけば、思わず手に伸びる存在になりそう。

美シルエットと快適さを両立するテーパードパンツ

【AMERICAN HOLIC】「美・美・美テーパードパンツ」\2,990（税込）

スタイリッシュに穿けるテーパードパンツは、カジュアルにもオフィスにも活躍する心強い存在。こちらのパンツは、公式サイトで「美脚」「美尻」「美素材」にこだわったアイテムとして紹介されています。ウエストの後ろ部分はゴム仕様でありながら、ヒップまわりのギャザーを分散させているから、すっきりとした後ろ姿を演出できそうです。長時間穿いてもきちんと感をキープできそうな、しわになりにくい素材が使用されているのも嬉しいポイント。

ストレートパンツはきちんと感が欲しい日にぴったり

【AMERICAN HOLIC】「タックストレートパンツ」\4,290（税込）

きちんと感がありながら、大人の余裕を感じさせるストレートパンツ。腰まわりに入ったタックがさりげないアクセントとなり、上品なムードを引き立てます。脚のラインを拾いにくいさらっとした素材感で縦の流れを強調して、自然と洗練された雰囲気に。きれいめな表情と動きやすさを両立しつつ、ウエストの後ろ部分はゴム仕様で、楽に穿けそうなのも魅力です。ブラウスをタックインすれば、オフィスはもちろん、オケージョンシーンまで幅広く活躍してくれそう。

上品な光沢でカジュアルに差がつくイージーパンツ

【AMERICAN HOLIC】「サテンリラックスイージーパンツ」\3,490（税込）

カジュアルスタイルをさりげなく垢抜けさせたいなら、こちらのイージーパンツがおすすめ。上品な光沢感のあるサテン素材とタックデザインが効き、こなれた雰囲気を醸します。レッグラインを拾いにくいゆとりのあるシルエットは、動きやすさに加えてエレガントさもプラス。ウエスト前部分はすっきりとしたデザインなので、タックインした着こなしもきれいに決まりそう。

ハリ感とカーブシルエットで都会的な雰囲気をプラス

【AMERICAN HOLIC】「ポンチカーブパンツ」\2,990（税込）

シンプルながら、自然なカーブラインが今っぽい表情をつくるデザインパンツ。ポンチ素材の程よいハリ感が、きれいめなムードを添えます。ウエストは楽ちんな総ゴム仕様。シャツやジャケットを合わせれば、こなれ感のある装いに。フェミニンなトップスと合わせてハズしスタイルを楽しむのもおすすめ。気負わずおしゃれを楽しみたい日にぴったりの一本です。

※すべての商品情報・画像はAMERICAN HOLIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S