ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、学生の「一生忘れられない」春の思い出づくりを応援するキャンペーン『ユニ春』の一環として、スペシャルライブ『ユニ春！ライブ 2026』が開催されました。

2026年2月7日には、KAWAII LAB.発のアイドルグループ「CUTIE STREET」が登場し、パークの仲間たちとのコラボレーションや熱狂のライブパフォーマンスを披露。

メンバーがパークを全力で楽しむ様子とともに、その模様をレポートします。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニ春！ライブ 2026」CUTIE STREET

開催日：2026年2月7日(土)

開催場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン グラマシーパーク特設会場

出演：CUTIE STREET

学生にとってのトレンド最前線であるユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催された『ユニ春！ライブ 2026』。

2月7日(土)のステージには、2024年8月のデビュー以降、Z世代を中心に絶大な人気を誇る8人組アイドルグループ「CUTIE STREET」が出演しました。

ニューヨーク・エリアのグラマシーパークには多くのゲストが集まり、ライブへの期待が高まる中、メンバーが登場します。

パークの仲間たちとコラボレーションしたスペシャルライブ

ライブでは、最新曲「ゆめみるプリマドンナ」をはじめ、「かわいいだけじゃだめですか」「ぷりきゅきゅ」といった人気ナンバーが次々と披露されました。

『ユニ春』スペシャルのセットリストに加え、セサミストリートの仲間たちとのコラボレーションも実現。

青空の下、エルモやクッキーモンスターたちと一緒にかわいさ全開のパフォーマンスを繰り広げ、会場は大きな拍手と歓声に包まれました。

MCでは、メンバーの桜庭遥花がパークでの思い出を語る場面もありました。

「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライドに乗ったときが夕暮れ時で、大阪LOVER 〜special edition for USJ〜を聞いたんだけど、きれいすぎて4人で泣いちゃった！」と、パークならではのエピソードを披露。

川本笑瑠も「ユニ春！最高の思い出を作りましょう！」と会場に呼びかけ、ゲストと一体となって熱狂的な時間を過ごしました。

メンバーコメント

ライブ終了後、メンバーは以下のように喜びや感謝を語りました。

佐野愛花は、以下のように語りました。

メンバー全員でパークに行ったときに、お揃いのサングラスをつけて写真とか撮ったりした時間が、本当に青春の一ページになりました！

そんなユニバーサル・スタジオ・ジャパンでライブができて、本当に嬉しいです！

増田彩乃は、以下のように語りました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行く前に、「こういうカチューシャつけたいね」「これ食べたいね」って、いろいろお話しできる時間も含めて全て宝物だなと思うので、全てを楽しんでほしいです！

板倉可奈は、以下のように語りました。

春は出会いのシーズンでもありますし、別れのシーズンでもあると思うんですけど、別れのシーズンでバイバイしちゃう友達とユニバに来るのも“最高の思い出”だと思いますし、新しく作った友達と“超最高の思い出”を作るのも素敵だと思うので、みなさんもぜひ春もユニバーサル・スタジオ・ジャパンに来てほしいです。

パークの大人気エリアを満喫

ライブ後、メンバーたちはパークのアトラクションやグリーティングを満喫しました。

『ハローキティのリボンコレクション』では、お揃いのハローキティグッズを身に着けて写真撮影やグリーティングを体験。

梅田みゆが「キティのキューティーポイントはどこですか？」と質問するなど、キティとの会話を楽しみました。

続いて、『スーパー・ニンテンドー・ワールド』内の新エリア『ドンキーコング・カントリー』へ。

「実は3回目の乗車です！」と語る川本笑瑠をはじめ、メンバー全員で『ドンキーコングのクレイジー・トロッコ』に挑戦し、予測不能な動きとスリルに大興奮。

体験後には『DK ワイルドドック 〜アボカド＆チーズソース〜』を味わい、冒険の余韻に浸りました。

【ユニ春限定】1デイ学割パス

学生限定で販売される、通常価格から1,000円割引となるお得なチケット。

対象入場期間：2026年1月30日(金)〜2026年4月5日(日)

対象者：大学生(大学院生)、短大生、各種専門学校生、高校生、中学生

価格：7,900円〜10,900円(税込)

※入場日により価格が異なります。

大好きなアーティストのライブとパーク体験で、春の最高の思い出を作ることができるこのイベント。

今後の『ユニ春！ライブ 2026』にも注目が集まります。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニ春！ライブ 2026」CUTIE STREETのレポートでした。

