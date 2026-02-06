【衆院選】新潟5つの選挙区 開票結果
8日に投開票が行われた衆議院選挙。新潟5つの選挙区の開票結果です。
◆新潟 1区[開票率:100%]
西村 智奈美(59)中道 : 73,167票
内山 航(44)自民 [当選] : 92,578票
小池 幸夫(53)参政 : 15,492票
伊藤 和成(47)維新 : 10,092票
中村 岳夫(50)共産 : 6,574票
◆新潟 2区[開票率:100%]
国定 勇人(53)自民[当選] : 111,803票
菊田 真紀子(56)中道 : 85,602票
平井 恵里子(47)参政 : 21,633票
金井 典子(50)維新 : 9,241票
◆新潟 3区[開票率:100%]
斎藤 洋明(49)自民[当選] : 115,991票
黒岩 宇洋(59)中道 : 76,452票
佐久間 慶子(41)参政 : 19,878票
◆新潟 4区[開票率:100%]
鷲尾 英一郎(49)自民 [当選]: 107,128票
米山 隆一(58)中道 : 62,446票
野村 泰暉(27)国民 : 15,842票
大矢 寿乃(46)参政 : 14,613票
◆新潟5区[開票率:100%]
高鳥 修一(65)自民[当選] : 104,206票
梅谷 守(52)中道 : 79,294票
高野 直行(48)参政 : 16,494票