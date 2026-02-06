TeNYテレビ新潟

8日に投開票が行われた衆議院選挙。新潟5つの選挙区の開票結果です。

◆新潟 1区[開票率:100%]

西村　智奈美(59)中道　 : 73,167票
内山　航(44)自民 [当選] : 92,578票
小池　幸夫(53)参政　　 : 15,492票
伊藤　和成(47)維新　　 : 10,092票
中村　岳夫(50)共産　　 : 6,574票

◆新潟 2区[開票率:100%]

国定　勇人(53)自民[当選] : 111,803票
菊田　真紀子(56)中道　　 : 85,602票
平井　恵里子(47)参政　　 : 21,633票
金井　典子(50)維新　　　 : 9,241票

◆新潟 3区[開票率:100%]

斎藤　洋明(49)自民[当選] : 115,991票
黒岩　宇洋(59)中道　　　 : 76,452票
佐久間　慶子(41)参政　　 : 19,878票

◆新潟 4区[開票率:100%]

鷲尾　英一郎(49)自民 [当選]: 107,128票
米山　隆一(58)中道　　　　 : 62,446票
野村　泰暉(27)国民　　　　 : 15,842票
大矢　寿乃(46)参政　　　　 : 14,613票

◆新潟5区[開票率:100%]

高鳥　修一(65)自民[当選] : 104,206票
梅谷　守(52)中道　　　　 : 79,294票
高野　直行(48)参政　　　 : 16,494票