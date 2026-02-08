アカデミー育ちの若き才能コビー・メイヌーが再びマンチェスター・ユナイテッドで輝きを放っている。



クラブの未来として大きな期待が寄せられていたメイヌーだったが、ルベン・アモリム前体制では出場機会を大きく減らし、近い将来ユナイテッドを離れるのではないかとの憶測も飛び交っていた。



しかし、アモリムが解任され、マイケル・キャリックが暫定指揮官に就任して以降、メイヌーは4試合連続でスタメンに名を連ねており、チームの4連勝に大きく貢献。システムが変わったことも大きいが、至宝が再びピッチで輝きを放つ姿はファンにとっても嬉しいはずだ。





そんななか、アーセナルのレジェンドであるイアン・ライト氏はトッテナム戦の後、メイヌーの復活を喜ぶコメントを残しており、同時に同選手を冷遇したアモリムへ厳しい見方を示した。「ルベン・アモリムの下で起きていることに、誰もが混乱していた。（メイヌーは）出場機会のない選手で、調子が良くないマンチェスター・ユナイテッドに加わる。問題視されている中盤でプレイするとなると…その質が問われる」「ブルーノ（フェルナンデス）は、自分たちは優れた選手だから、自由に自己表現できると言っている。そして、コビーは本当に、本当に素晴らしい選手だ。今、それを見ることができて本当に嬉しいよ」「正直に言うと、ルベン・アモリムにとっては非常に恥ずかしいことだと思う。マンチェスター・ユナイテッドのユース出身の選手が出場機会を与えられず、クラブを去る寸前まで追い込まれていたのを私たちは見てきたからね。彼は今日素晴らしかった。最高だった」（英『Daily Mail』より）現在絶好調のユナイテッドで再びクラブの未来となったメイヌー。さらにギアを上げていければ、イングランド代表復帰も狙えるが、輝き放つメイヌーから目が離せない。