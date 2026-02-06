8日に投開票された衆議院議員選挙の県内小選挙区の開票結果をお伝えします。県内5つの小選挙区で結果が判明し、前回 全選挙区で敗れた自民党が5選挙区すべてを制するという結果になっています。



【新潟1区】開票率99％

自民・新 内山航 91,504

中道・前 西村智奈美 72,760

参政・新 小池幸夫 15,026

維新・新 伊藤和成 10,064

共産・新 中村岳夫 6,514



自民党の内山航さんが初当選です。新潟大学を卒業後、森裕子参院議員の秘書などを経て、2015年から3期 新潟市議会議員を務めました。2012年12月の衆院選に当時の「日本未来の党」から立候補し落選。約13年ぶりの国政選挙で当選を決めました。





【新潟2区】開票率100％

自民・前 国定勇人 111,803

中道・前 菊田真紀子 85,602

参政・新 平井恵里子 21,633

維新・新 金井典子 9,241



自民党の国定勇人さんは3回目の当選です。総務官僚を経て、三条市長を4期目の途中まで14年務めました。前回は比例単独での立候補だったため、今回、新潟2区で初めての選挙を戦いました。





【新潟3区】開票率100％

自民・前 斎藤洋明 115,991

中道・前 黒岩宇洋 76,452

参政・新 佐久間慶子 19,878



自民党の斎藤洋明さんは6回目の当選です。前回は黒岩さんに敗れ比例復活となりましたが、今回は新潟市北区や秋葉区での活動を強化し無党派層への支持拡大に努めました。





【新潟4区】開票率100％

自民・元 鷲尾英一郎 107,128

中道・前 米山隆一 62,446

国民・新 野村泰暉 15,842

参政・新 大矢寿乃 14,613



自民党の鷲尾英一郎さんは7回目の当選です。前回、比例復活もかなわず失った議席を取り戻しました。雪のため、恒例の自転車に乗った街宣はできませんでしたが、企業への挨拶まわりなどを重点的に行いました。





【新潟5区】開票率100％

自民・元 高鳥修一 104,206

中道・前 梅谷守 79,294

参政・新 高野直行 16,494



自民党の高鳥修一さんは6回目の当選です。高市総理との近さを積極的にアピール。県内の自民党候補としては唯一、選挙期間中に総理が応援に入りました。高市人気の後押しも受けて、前回失った議席を取り戻しました。