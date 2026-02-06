8日投開票の衆院選で大阪5区では自民党の杉田水脈氏（58）が小選挙区で敗北しました。

敗戦が決まった杉田氏は神妙な面持ちで「30年間、自民党の候補がいなかったこの大阪5区で自民党の候補が来ることを待ち望んでくださった皆さんのおかげでここまで戦い抜くことができたと思っています」と謝意を述べ、「選挙戦は思いっきりやれました」と深々と頭を下げました。

【映像】敗因を語る杉田水脈氏

杉田氏は過去、アイヌ民族や在日コリアンに対する言動が人権侵犯と認定されたほか、政治資金パーティーを巡る不記載問題でも批判を浴びてきました。今回の選挙戦における有権者の反応について問われると、「有権者の方から聞かれたことは、いわゆる不記載問題が一回だけです。マスコミの皆さんにはどうしてもそこの部分を非常に質問されるんですけれども、実際に街頭に立って、有権者の方とずっと触れ合ってきましたけれども、『不記載のことちゃんとやれや』みたいなこと、不記載、まあ当然“裏金”という言葉を使われた。『ちゃんと言えや』と言われたのは一回だけです。それからアイヌ民族であるとか、人権侵犯の話について、街頭の中でちゃんと説明しろとか、そういう風なことを聞かれたことは一度もありませんでした」と述べました。

また、同じ選挙区の他候補から攻撃的な発言をされたことを聞かれると「私は大石さん（れいわ新選組共同代表）の発言とかは一切見ておりませんですし、今回は大阪5区に来た時からですね、選挙区で勝とうと思ったら維新に勝たなくちゃいけないというところでターゲットを絞ってましたから、れいわや大石さんのことは特にまったく気にしていませんでした」と振り返りました。

同氏は比例代表にも重複立候補しており、今後は比例ブロックでの復活当選を待つ形となります。「比例がどのような結果になったとしても、このまま私は大阪5区で挑戦を続けます」と今後の活動についても言及しました。（『ABEMA NEWS』より）