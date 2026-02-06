NARS新作ファンデ♡毛穴レスで透明感が続くナチュラルロングウェア

フランソワ・ナーズが追求し続ける軽やかさと透明感をそのままに、毛穴カバー力を極めたNARSの新作リキッドファンデーションが登場♡「ウェイトレスブラーテクノロジー」により瞬時に肌ノイズを補正し、美しい仕上がりを一日中＊キープ。軽やかでブリーザブルな質感は、重ねても厚ぼったさを感じさせません♪

光で毛穴を補正！ウェイトレスブラーテクノロジー



NARS独自の「ウェイトレスブラーテクノロジー」を搭載。微細で均一なインスタントフィルターパウダーが肌に密着し、赤みや色ムラ、毛穴まで瞬時にぼかします。

光のヴェールのように肌表面を整え、厚ぼったさゼロで毛穴レスなフラット肌を演出。透明感のあるシアーマット仕上げが長時間続きます＊1。

＊1・・・24時間化粧持ち（美しい仕上がり）データ取得済

表情に寄り添うアドバンストフレキシブルフィルム



肌表面に均一に密着する「アドバンストフレキシブルフィルム」が、表情の動きに合わせて柔軟に追随。一般的な積層式と違い、厚膜感を出さずに自然なカバー力を実現します。

軽やかなつけ心地でありながら、毛穴レスで美しい仕上がりを24時間＊1キープ。日中の動きにも強く、崩れにくいファンデーションです♡

＊1・・・24時間化粧持ち（美しい仕上がり）データ取得済

毛穴ケアと透明感を叶えるPORE-REFINING TRIO



先進のスキンケア技術「ポアリファイニングトリオ」を採用。ナイアシンアミド・グリシルグリシン・マイクログリーン＊2が、肌に潤いとハリを与え、毛穴の目立ちにくい状態へ整えます。

オイルアブソービングマイクロスフィアが余分な皮脂を吸着し、透明感に満ちたシアーマットな肌を一日中キープ。美容液のように軽く、重ねても美しい仕上がりです。

＊2・・・クロレラエキス

NARSファンデで毛穴レス＆透明感を叶える



NARSナチュラル ロングウェア ファンデーションは、全15色・内容量30mL・税込7,480円（本体6,800円＋税）で2026年3月20日（金）発売♡

毛穴カバーと透明感を兼ね備え、軽やかで美しい仕上がりを一日中＊キープ。肌と自信を支える新次元マットで、すべてに立ち向かう自由を手に入れてください♪