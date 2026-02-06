高市総理に新しい動きはあったのか。最新情報を自民党本部にいる日本テレビ政治部・官邸キャップの平本さんに聞きます。

高市総裁のインタビューで印象的だったのは、笑顔がないという事でした。

大勝の「高揚感」というより、「勝ったからこそ気を引き締めていこう」という姿勢が出ているのかなというのは感じました。

──8日、自民党本部で取材を続けていて、ほか何か見えた事はありましたか？

先ほど「zero選挙」藤井キャスターの高市総理へのインタビューで「ほかの人の意見に耳を傾けますか？」と質問していました。

やはり今後、党側の“耳が痛い”意見でも、意見を取り入れて政権運営をするのがカギだとみています。

開票センターで、高市総裁と鈴木幹事長の人間関係を観察していましたが、いま2人の関係は微妙な距離感という指摘もあります。10分間くらい見ていたのですが、その間には2人はあまり目を合わせることもなく、その間だけでしたけれども、そういった距離感なのかなと、感じた場面でした。

高市総理は、選挙を仕切る鈴木幹事長に事前に相談なしに解散を決めました。「前代未聞だ」という声もあって、鈴木さんも実際怒っていました。

選挙で大勝したとはいえ今後、党が一体となって「ワンチーム」でやっていけるかどうか、これは簡単ではないと見ています。

──これだけ大勝したとしても「ワンチーム」にならないと、どこかから亀裂が入る可能性があるということでしょうか？

亀裂が入る可能性として「2つのリスク」が今あるとみています。

1つ目は「党側の反発リスク」です。

高市総裁・総理自身が「勝ったんだから、党には従ってもらう」と強気でいけば党側が反発し、政権運営は不安定になります。

では党側に配慮して、自らの方針を曲げればどうなるのか。今度は、選挙で投票してくれた「有権者の信頼を失うリスク」が出てきます。これが2つ目のリスクです。

支持率に影響がでるかもしれません。

大勝をしたとはいえ、高市総理はこの2つのリスク管理を抱えながらの政権運営に直面することになりそうです。