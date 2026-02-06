ゴゴスマトークを投げて、おじいちゃんと柴田さんがキャッチした日曜地獄
オープニングトーク
岡田師匠の天候トークから始まったスペシャルウイークのおかしば。今週は聴取率を稼ぎ今後に繋げていきたい大事な放送です。
天気の話禁止令が発令し掛けた時もあった我がおかしば。ただ今日はコンコンと雪が舞う中での放送ということで天気の話をした方がいい日でした。
岡田「今マイナス１度、おじいちゃんの体には沁みるわ」
柴田「応えます？」
岡田「応えます。・・・、・・・、ちょっと！おじいいちゃんの部分に引っかかってよ」
柴田「だっておじいちゃんでしょ」
岡田「いや娘に子どもが生まれたんでおじいちゃんって。ニュースになってたでしょ？」
柴田「えっ！結実ちゃん？子ども生まれたんですか？何日か前に言ってたアレ本当？」
岡田「ほんとや。誰がドッキリグランプリや」
柴田「ちょっと前に日テレで会ってるんですよ。その時はそんな雰囲気全然なかった」
岡田「まぁね。ある程度落ち着いてから発表って事だったんで」
柴田「ずるいよね～。俺に教えてくれないなんて～」
岡田「そういう意味でおじいちゃんって言ったのに。黙れクソジジイみたいな言い方するから」
柴田「忘れてた。その話しないといけないなと思ってたんですよ。おじいちゃんコメント出してましたもんね」
柴田&甲斐「パチパチパチパチ～」
柴田「お名前は付けたんですか？」
岡田「それは娘と旦那が付けるから。俺は付けへんよ。なんで俺が付けるねん」
柴田「おじいちゃんが付けなかったんだ。俺はおじいちゃんに付けられた名前だから。圭右の圭使ってや。結実～使うてやって言わないんですか？」
岡田「なんで家庭内でコテコテのなにわ弁を俺はしゃべねん。朝の連ドラのような。もっと自然な関西弁を喋るわ。だからう今、孫もおって我が子もおって。下の子は孫と１歳違いやから。なんか人生のこのタイミングで俺の周りにちっちゃい子増えると思わんかったわ」
柴田「忙しい～、忙しいですね」
岡田「保父さんか言うぐらいちっちゃい子が周りにいる」
柴田「俺の子どももそうですし」
岡田「そうやんな。柴田くんも小ちゃい子どもいて」
柴田「俺も子どもは成人してますから。あと何年かしたら孫ができるかも。師匠の歳になったら、ウチの子どもも結婚して孫できるかも」
岡田「そやろ。ほらほら」
柴田「全然ある」
岡田「２人ともおじいちゃんってあるで」
柴田「でも結実ちゃんって小さい時から見てたから信じられない。みちょぱとかもそうでしょ」
岡田「そうやね。タレントとして１０代の頃から見てて」
柴田「その辺のメンバーがいよいよお母さんになってさぁ。これからママタレとして活躍していくって。えぇ～～～って感じ」
岡田「時の流れは早いで」
柴田「本当そうですね。でもそりゃそうだよね。俺も５０でしょ。あと何年かしたらちゃんちゃんこ」
岡田「おいやめい。まぁ今日は赤のトレーナー着てるけどね」
柴田「赤のトレーナー着てきてる」
岡田「あと３年後にはちゃんちゃんこやで。頼むで」
柴田「やばくない？」
岡田「ほんまや」
柴田「やばくない？ってイントネーションで言ってる５０がやばい」
話は尽きませんし、もっと聞きたかったのですが、今週は「西武ライオンズスペシャル」と題して西武のキャンプ地日南市の南郷にいる小宅世人アナと中継を結び、西武を盛り上げようというスペシャルな１日です。
早速小宅アナに中継を結びました。
甲斐「ライオンズの春季キャンプ地にいる小宅さ～～ん」
小宅「おじいちゃん、柴田さん、甲斐さんこんにちは～」
中継コーナーではオリックスから西武に移籍した茶野篤政選手に対し、岡田師匠がメッセージを小宅アナに託し、見事返信が届くという感動的なシーンもありました。
オリックス戦で暴れ回ると言う事です！おかしばの申し子たち全員で応援しましょう！
ゲスト「河合郁人さん」
事務所の中で異彩を放つアイドル「河合郁人さん」にお越しいただきました。
登場冒頭はフリートークの予定でしたが、西武ライオンズトークに花が咲き誇り、野球トークを繰り広げました。
西武ライオンズの選手名が出まくり、文化放送のビルがライオンズカラーになったと聞いております。暗黒時代に突入したのかと思っている方もいるかもしれませんが、河合さんの話を聞いていると、これは今シーズン期待しまくりOKの様相を呈していました。
大エース今井達也投手がメジャーへ移籍したことで投手陣のハートに火が付いているそうです。
西武ファンならではの選手との距離が近い裏トークも満載です。
続いては「ゴゴスマトーク」
岡田師匠は火曜日のコメンテーター（お天気担当）
そして河合さんは金曜日担当（岡田師匠の相方増田さんと共演中）
そこで岡田師匠は河合さんにまつわる噂をぶつけました。
岡田「出演者の打ち合わせは本番の３０分前ぐらいに前室でやっているが、河合くんは３時間前にやってる石井アナとスタッフの打ち合わせに参加してるって本当？」
河合「そうです。僕は番組に加わらせてもらってから、生放送の帯番組をどうやって作っているのかを知りたくて。自分から言って参加させてもらってます」
岡田師匠は関心しきりでした。
柴田「師匠は本番５分前ぐらいにお天気の話だけ聞いてるんですよね。ほんまに晴れるんやなって確認してるんですよね？」
河合「お天気の話一番聞かなくていいですよ」
岡田「言うな！」
ただ河合さん曰く「打ち合わせというより石井アナがボケまくっている」
柴田「見たい！」
岡田「R-1グランプリの練習してるだけやろ」
そして河合さんのモノマネレパートリーでお馴染みの木村拓哉さんの話。
さらに「歌とダンスもやりたいトーク」も飛び出しております。※１０年寝かせると良いと柴田さんがアドバイス、説得力がありました。
スペシャルウイークということでいつもより長く出演してくれています。
爆笑！おかしば大喜利
今週のお題はラジオネーム：かずぴーさんが考えてくれました。
「甲斐彩加が丸坊主に！何があった？」
久しぶりに甲斐ちゃんネタ。アイドル（地下）出身ということで、このお題になりました。
一体何があったのか？本当の様な嘘の様な本当の様なキーワードかたくさん届いています。ありがとうございました。
それでは＜ワンワンニャンニャン菊地夫妻の全回答＞です。
＜ワンワンニャンニャン菊地奥様＞
⭐︎なんとなく、気分で
⭐︎毎日寝癖を直すのが面倒になった
⭐︎ワンニャン菊地への当てつけ
⭐︎夫の浮気を疑い、長い髪の毛を物証にするため
⭐︎ラーメンを食べる時に楽だから
＜ワンワンニャンニャン菊地さん＞
◎今日の占いでラッキーヘアーは、丸坊主だと言ってたから
◎健康診断の時、少しでも体重を軽くしたくて
◎街を歩いてる時、スカウトマンに声をかけられるのが面倒になったから
◎全身脱毛に行ったら、もれなく髪の毛まで除去されたから
◎姑が坊主みたいなベリーショートにしたので、急に気を遣い丸坊主にした
来週のお題は「忍者がコンビニで我慢できずにやってしまった事とは？」
回答例）設置されているおでん什器の中に隠れられるか確認
回答例）朝出勤前に働いていた店員が、終電で帰ってきた時にコンビニ寄ったらまだ働いていたら、手裏剣を一応投げてみる。
エンディング&業務連絡
エンディングトークは岡田師匠の映画「岡田・ザ・ムービー」の試写会に参加したおかしばの申し子のメールをキッカケに展開。
映画から野球の話、そしてエンディングへと繋がっていきます。
きっちり時間を見た岡田師匠のトーク&回し、放送終了と同時に柴田さんから「お見事っ！」の声が上がりました。
岡田師匠（おじいちゃん）やる時はやる男です。
そこから速やかにブースアウト、足元の悪い中でスムーズなトークとスムーズな番組をお送りしました。
※ちなみに・・・、スペシャルウイーク恒例「QUOカードが当たるおかしばゴルフチャレンジ」を今回もやったのですが、またまた１円。ただ２名だったところ泣きの１回で９名に増えました。
次回、期待せずに待ちましょう！やる時はやります！！
来週はゲストに「ハリウッドザコシシショウ」さんが登場です。
甲斐ちゃんと文化放送で共演中「ブンナビpresentsハリウッドザコシショウの就活いってんの？」
そんな経緯もありゲストブッキング、どんなトークが展開されるのか？
服は着てラジオをやっているという情報は入っています。
質問&メッセージ受付中です。
柴田さんとは同じ中学の出身、先輩です。
そこでメッセージテーマは「変な先輩、変な後輩」です。
学生時代の先輩や後輩、そして職場での先輩や後輩。あなたが出会った変な先輩・後輩を教えてください。
「BDS presents私のこだわり伝わりませセンサー」
周囲に理解されないこだわりエピソードをお願いします。
竹川由華さんがメールを読む&あるあるを言います。
おかしば調査隊は「池城どんぐしさん」登場。
三国志検定赤壁級（赤壁という級）という謎の肩書きを持つどんぐしさんに「三国志」を調査、発表してもらいます。
予報に反して多くの雪が降った本日。
マイカーで文化放送に来た岡田師匠は雪が早めに止む算段だったようで本番前に何度も席を立ち、窓側へ行き、空模様を確認。
雪の量を確認、着席、雪の量を確認、着席、雪の量を確認、着席、を繰り返していました。
おじいちゃんになっても落ち着く事なく暴れ回ってくれそうです。
閉店ガラガラSeeYou～～！
X：https://x.com/okashi_joqr
Podcast：https://podcastqr.joqr.co.jp
YouTube：https://www.youtube.com/@okashi_joqr916